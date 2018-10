Debat: Man behandler da en ældre dame ordentligt, gør man ikke?

Det er hårdt, at være vidne til at min tidligere arbejdsplads, som har betydet allermest for min faglige udvikling, bliver trukket igennem sølet på en så uværdig måde, som det er sket med Dalgaarden.

Dalgaarden er en gammel dame på 57 år, hvilket efterhånden er en sjældenhed i døgninstitutions verden. Mig bekendt har der i de 57 år ikke været anmærkning vedrørende personalets arbejde med børnene udover de uheldige episoder beskrevet i medierne midt på året. Børn og unge, der er anbragt, skal selvfølgelig behandles ordentligt, det er der ingen tvivl om.

Som jeg forstår det, er de involverede ikke længere ansat på Dalgaarden. Alligevel bliver de tilbageværende ansatte fortsat fremstillet som værende af samme skuffe i medierne. Jeg kan indvende meget mod mediernes jagt på clicks i vores krænkelsesparate samfund, men vil ikke gå ned ad den vej. Derimod vil jeg fortælle om mine oplevelser med Dalgaarden.

Socialrådmand: Det er rigtigt at sige stop, selvom børnene er glade for Dalgaarden

Stedet var i en del år mit andet hjem, og jeg kan stadig til tider savne turen ned ad alléen. Mine kollegaer var, i min optik, yderst empatiske og på et fagligt niveau jeg efterfølgende ikke har mødt højere. At der skulle ske en ændring i Dalgaardens dna på så kort tid, virker utænkeligt for mig. Personalet på Dalgården har - vil jeg påstå - gjort en kæmpe forskel for mange fantastiske unger og deres familier igennem 57 år.

Det er trist, at 57 års hårdt arbejde kan ødelægges på et enkelt år, og det er trist, at ingen har Dalgaardens ryg, når nu den i så mange år har haft så manges ryg. Det er jo en kendt sag, at Aarhus Kommune skal spare penge, og det er ikke første gang, Dalgaarden har været lukningstruet i den forbindelse. Man kan mene, hvad man vil om den førte socialpolitik i kommunen, og det gør jeg selvfølgelig også. Som jeg ser det, er lukningen primært en økonomisk beslutning, men det er ikke nemt at melde ud.

Derfor var disse uheldige episoder en kærkommen lejlighed. Der var jo også igangsat en redningsplan, som nu efterlader indtrykket af blot at være spil for galleriet. Det, der falder mig mest for brystet, er, når det tilbageværende personales øverste chef, i skikkelse af kommunens socialchef, lader dem hænge uden nogen form for opbakning. Det er i min verden uværdigt. Det er ganske få, af de mange mennesker, der har været igennem Dalgaarden de sidste 57 år, der ikke har forstået, hvordan man behandler mennesker ordentligt, og at resten skal betale prisen i form af at miste deres job og blive beskrevet i meget lidet flatterende vendinger.

Et barndomshjem skal lukke efter 57 år: Beskeden fik børnene til at bryde ud i gråd, og der indsamles fotos, billeder og tegninger De udsatte børn på Dalgaarden risikerer at opleve et nyt svigt, når de skal flytte fra institutionen, mener forstander. Socialchef lover at finde nye hjem hurtigst muligt.

Jeg lægger dog gerne hovedet på blokken og holder fast i, at de dedikerede fagfolk, jeg arbejdede sammen med, vil gøre alt for at få sendt de tilbageværende børn ordentligt videre, på trods af manglende opbakning. Magtanvendelser skal helst ikke forekomme i arbejdet med mennesker, men når man presser unge og personale så meget, som det er sket efter tilsynet med ledelsesændringer, øget tilsyn, udskiftning af personale, øget usikkerhed omkring fremtid, så reagerer mennesker.

At forvente den kommende tid skulle gå uden fejl, er i min verden en illusion, hvilket igen bekræfter mit billede af spil for galleriet, eller en manglende forståelse af mennesker på kanten. Jeg vil dog stadig rette ryggen, når jeg siger, at jeg arbejdede på Dalgaarden, og det kan mine tidligere kollegaer også roligt gøre. Jeg håber på alt det bedste for de børn og tidligere kolleger, der stadig er på Dalgaarden, og som i den næste tid får vendt op og ned på livet (igen, for manges vedkommende).

Jeg mener, man skal vise ældre damer værdighed, desværre bliver det hverken vist fra folkene på gangene i Aarhus Kommune eller mediernes side.