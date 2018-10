Debat: Sundhedsministerens psykiatriplan får kun én enkelt stjerne

Man efterlades med en flad fornemmelse efter at have læst den siddende regerings stort anlagte psykiatriplan. Budskabet er selvfølgelig sensationelt. Regeringen vil, at der skal forebygges bedre, behandles flere, anvendes mindre tvang, rammerne, behandlingerne og metoderne – alt skal forbedres. Bureaukratiet skal mindskes, ligesom lægerne, sygeplejerskerne og andre faggrupper skal blive bedre. Eller ”smartere” som de skriver - for at ”frigøre tid til patienter”. Anklager regeringen virkelig det samlede danske psykiatriske sundhedsvæsen for at være usmart efter selv systematisk at have effektiviseret, omorganiseret og sparet flere af dets vitale funktioner væk?

Vi havde håbet på mere, ja et kort øjeblik troede vi endda, at det var mere. Både tricket, der forvandler eksisterende sengepladser til nye sengepladser, og ekstranummeret, der forvandler dem fra at være i brug til at være tomme, er begge ganske imponerende talmagi. Men der er en manglende realitetssans, der gør, at vi kun giver regeringen én enkelt stjerne for det optimistiske budskab og et grafisk flot layout.

Ansvaret for den uholdbare udvikling i psykiatrien strækker sig årtier tilbage, og det hviler på skuldrene af skiftende regeringer. Derfor mener vi, at alle bør kunne se ud over partiskellene og deltage i genopbygningen af et fungerende og dækkende sundhedsvæsen, der lader somatiske sygdomme stå side om side med de psykiske sygdomme forenet i løftet om, at alle medborgere skal behandles efter bedste evne, uanset hvilken slags sygdom de rammes af.

Vi er nødt til at spørge om, hvad det er for en psykiatri, vi synes, at vi kan være bekendt i Danmark. Dernæst skal vi forholde os til, hvad det koster at drive en psykiatrisk behandling, der lever op til det. Vi er nødt til at spørge om, hvad det er for en psykiatri, vi synes, at vi kan være bekendt i Danmark. Dernæst skal vi forholde os til, hvad det koster at drive en psykiatrisk behandling, der lever op til det.

Men regeringens psykiatriplan bevæger sig desværre ikke i den retning. I realiteten er det en ønskeliste. I sin opremsning af ønsker står konsekvenserne af dens underprioritering af psykiatrien lysende klart mellem linjerne. Således syntes hensigterne om at reducere antallet af selvmord, uarbejdsdygtige m.v. at være grebet ud af den blå luft. Foreligger der undersøgelser, der indikerer, at dette er realistisk at gennemføre med de afsatte midler? I planen hedder det f.eks., at der »frem mod 2025 skal ske et fald i selvmordsforsøg og gennemførte selvmord blandt psykiatriske patienter« Et fald? Javel ja, men på hvor mange?



Regeringen har ikke sat et måltal, fordi den angiveligt mangler viden – så nu bedes Sundhedsdatastyrelsen om at udvikle en indikator, »så udviklingen kan følges over tid«. Samfundet har aldrig samlet flere, haft flere eller bredere sundhedsdataregistre, men selvmord i psykiatrien er regeringen uvidende om? Vi har førende forskere på selvmordsområdet, er de blevet spurgt?

En psykiatrisk diagnose eller akut fare for andre fjernes som krav for at få en særlig sengeplads Politikerne lægger op til at lempe visitationskravene for at fylde de tomme senge på de 150 særlige pladser i psykiatrien.

Vi kan også vende det om: Vi skriver 2018, og regeringen finder først nu på, at det kunne være nyttigt systematisk at indsamle data om selvmord i psykiatrien. Det er bare ikke godt nok sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Du er for sent ude, for der er børn, som mister deres forældre, og der er forældre, der mister deres børn. Dit såkaldte “pejlemærke” betyder, at hvis der er bare et selvmordsforsøg mindre blandt psykisk syge børn og voksne, inden vi når 2025, er regeringen i mål. Hvad i alverden er det for en ambition at sætte for syge mennesker - i livsfare - i et velfærdssamfund?

Ligeledes skriger det til himlen, at der ikke er flere sengepladser i planen. På ønskelisten står der godt nok, at forebyggelse skal mindske behovet osv. Ligesom regeringen var så forudseende at meddele, at psykiatriplanen rummede 100 mio. kr. til nye intensivpladser, inden den fremlagde selve planen. Desværre viste det sig at dække over 70 mio. kr. til en opgradering af eksisterende sengepladser. Ellen Trane Nørby flytter altså nogle sengepladser fra en kategori til en anden og kan således kalde dem for nye. I realiteten nøjes regeringen med at opregne gamle aftaler som de 200 mio. kr. til regionerne, og projekter hvis satspuljemidler er udløbet for derpå at blive overtaget af kommuner eller regioner.



Konkret hedder sundhedsministerens regnestykke om flere sengepladser i psykiatriplan 2018 således: Der kan ”potentielt” findes 65 sengepladser på at udskrive patienter mere effektivt, og så vil man forsøge at reparere fiaskoen med de 150 “særlige” pladser, som angiveligt står tomme pga. for snævre indlæggelseskrav. Regeringen skriver i psykiatriplanen: »Det samlede antal sengepladser til mennesker med psykiske lidelser kan potentielt forøges med op til 200 sengepladser de kommende år.« Men de 150 pladser er jo allerede finansieret af satspuljemidler, 79 af dem er allerede oprettet og 34 af dem er allerede i brug. Det ligner en regering, der desperat forsøger at puste tal op for at dække over tre års passivitet.

Læg dertil, at den ”potentielt” mere effektive udskrivning også gælder eksisterende sengepladser – så står det klart, at personale og patienter må kigge langt efter en reel lettelse af arbejdspres og et løft i kvalitet.

Påfaldende er også manglen på økonomiske analyser af, hvad tingene rent faktisk vil koste at føre ud i praksis. Selv om der er hæftet diverse millionbeløb på det ene og det andet, er det vanskeligt at vide, hvilke omkostninger der ligger bag de gode intentioner, eller hvilken forventet værdiskabelse de rummer. 10 mio. kr. er der f.eks. sat af til at »understøtte rekruttering af dygtige medarbejdere til psykiatrien«. Dette er dog betinget af, at en ”arbejdsgruppe”, der først modtager en rundhåndet sum af 0,7 mio. kr., (der måske, måske ikke kan opnå realisering gennem satspuljemidler i perioden 2019-2022) kan finde et »fokus på at styrke rekrutteringen til psykiatrien i regi af Sundhedsstyrelsen«. Ellen Trane Nørby synes ikke at forstå, at rekrutteringsproblemerne er symptomer, som en velfinansieret psykiatri ikke har.

Et andet sted i planen foreslår regeringen, at der gennemføres et pilotprojekt om et fælles udrykningskoncept, hvor politifolk og sundhedspersonale i samarbejde håndterer hændelser, der involverer mennesker med psykiske lidelser. Hvorfor vil de dog have det? I psykiatrien findes der allerede mange års erfaring med udrykningstjenester. I samme afsnit bemærker vi med bekymring, at der står: »Regeringen vil desuden søge satspuljepartiernes opbakning til, at den ordinære akutindsats i psykiatrien styrkes.« Så nu er akutpsykiatri altså også reduceret til et midlertidigt satspuljeprojekt.

Øverst på vores ønskeliste står endnu en psykiatriplan. Må vi få et klart svar på, hvad den psykiatriske model – hvor opgaverne bliver løst rigtigt – vil koste?

Det beløb holder vi så op mod fakta: Psykiske problemer koster den danske økonomi ca. 45 mia. kr. om året. Fra 2010-2017 er der sket en stigning i antallet af patienter i voksenpsykiatrien på 28 pct. og i børne- og ungdomspsykiatrien på ca. 53 pct. I samme periode er budgettet kun vokset med 11,6 pct.

Så kommer der de afledte omkostninger, hvis psykisk sygdom går ubehandlet, eller hvis behandlingen er utilstrækkelig. De samfundsøkonomiske omkostninger er enorme, de menneskelige omkostninger er hjerteskærende.

Regeringens tomme signalpolitik er nødt til at stoppe, i stedet må den åbne en ærlig dialog om, hvilke funktioner den mener, at psykiatrien måske skal undvære, og om hvilke samfundsøkonomiske og menneskelige omkostninger disse prioriteringer vil have. Så vi som samfund kan spørge os selv: Vil vi være det bekendt?