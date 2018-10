Ordet frit: Syge børn i Familiehuset i Skejby

Jeg havde hørt om Familiehuset i Skejby, tæt ved Aarhus Universitetshospital, og blev nysgerrig.

Jeg besøgte det for nylig og stillede spørgsmål, som er en erklæret grundlæggende filosofi i Jyllands-Postens journalistik. Også i min.

Hvad er det for et sted, som det i løbet af seks år er lykkedes at udvikle til et frirum for familier, der rammes af tyngende sorg, når deres barn rammes af en alvorlig og livstruende sygdom? Her kan de ramte familier bo i 22 værelser, omkring 600 i løbet af året, i TrygFondens Familiehuset, som fonden lod bygge og dermed skabte rammerne. Driften derimod skal private og frivillige klare. Familiehuset er derfor helt afhængig af bl.a. sponsorater på 50.000 kr. årligt for hvert af de 22 værelser og 63 frivillige mellem 19 og 82 år, der døgnet rundt er til rådighed, så det hele kan hænge sammen i trygge rammer.

Jeg har også hørt om det i Skagen, hvor Jonna Thygesen fra Randers har skabt Bamsemuseet. Hun støtter Familiehuset og Børn og Unge fra kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Skawboerne fra Skagen er blandt dem, der har adopteret et værelse. Det har også blandt andre Tom Christensen samt Kids Aids med et Viborg- og et Hobro-værelse. Familiehuset er åbent for alle danske familier, og der er brug for flere donatorer fra endnu flere byer, virksomheder og organisationer.

På vej ind i Familiehuset møder jeg en familie fra Esbjerg med morfar, mor og en lille dreng på knap to år. Han skal opereres næste dag. Hele hovedet skal skæres op, siger morfaren og forklarer, at en ny operation senere skal ordne andre sider af ansigtet og kraniet, som vokser helt skævt. De er flyttet ind i Familiehuset og skal bo der i kortere eller længere tid afhængig af forløbet.

Familiehuset er således med hjerte og hjerne et åndehul i et sjældent set samspil mellem Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital, de ramte familier og Familiehuset som deres midlertidige hjem baseret på et moderne behandlingsprincip.

Sygeplejerske Vinni Stenholt er som den eneste fuldtidsansatte leder af Familiehuset, derudover er der en sekretær og en administrativ medarbejder på deltid.

Vinni Stenholt fortæller, at hun oplever en helt anden kontakt med familierne, end da hun var sygeplejerske på hospitalet. Her fortæller forældrene mig åbent om frygt, håb og magtesløshed. Lige så vigtigt er det at være opmærksom på de raske søskende, som ofte lukker sig inde og dermed bliver tilskuere til forældrenes sorg og deres brors eller søsters sygdom.

Omkring 35 pct. af børnene med pårørende i Familiehuset er kræftramte. Andre livstruende sygdomme er i nyrer, lunger, hjerte, tarme og lignende. Her har familierne og det syge barn gavn af at være sammen. De mærker omsorgen og trøst fra de frivillige, der har set det hele før og som evner at være i et hus, der hver dag svinger mellem tårer og latter.

Vi giver familierne en tryghed i en situation, hvor undersøgelser viser, at mange forældre til det syge barn har stresssymptomer i form af depression og traumatisk stress og ofte ægteskabelige problemer sammenlignet med andre forældrepar, fortæller Vinni Stenholt.

Første spadestik: Det bliver til et familiehus ved Hammel Neurocenter

Sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital og formand for bestyrelsen Inge Pia Christensen forklarer, at hospitalet med professionel ekspertise har fokus på den lægelige side af en behandling, men i sagens natur har vanskeligt ved at tage hånd om familien på samme tid. Familierne kan lave mad i et fælles køkken. De har hver deres køleskab. To gange om ugen klarer de frivillige måltidet for at aflaste familierne. Der er motionsrum, musikrum og flere andre værelser til adspredelse.

Huset er formet som et S. De private værelser er placeret i yderkanten af S’et. Der er to store fællesrum og et fælles køkken med panoramaudsyn fra store gulv-loft-vinduer, der vender ud mod lukkede gårdhaver med legepladser. Der er kunst på væggene. Idéen bygger på den filosofi, at det har mærkbar betydning for patientens heling og for pårørende og personalets stressreducering, at omgivelser som lys, lyd, bevægelse, luft, personligt og socialt samvær kan spille sammen. Det er ingen ny tankegang, fremgår det af en undersøgelse af Familiehusets kvaliteter. Allerede 400 år f. Kr. fremhævede den græske læge Hippokrates, der blev anset som lægekunstens far, denne betydning, som Florence Nightingale senere, i det 19. århundrede, gjorde opmærksom på.

