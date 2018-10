Debat: Politikerne er for uambitiøse

Jeg er en meget bekymret borger, som mener, at politikerne er alt for uambitiøse, når det kommer til miljøplaner og tiden til dette.



For det første vil jeg mene, indtil vi kommer op med en bedre idé, når det kommer til batterier, at vi bør kigge lidt mere på brintmotoren. Ikke alene forurener det miljøet at lave batterier, men når de ikke kan mere, er der et endnu støre problem, idet restproduktet er svært at genbruge eller afskaffe og vil skade miljøet. Hvis man nu havde en statsminister, der ville mere end en 12-års-plan, ville det faktisk være muligt inden for 5 til 10 år at indføre en brintmotor på alle køretøjer. Problemet er dog, at brint er dyrt. Jeg har læst, at de brintbiler, der som et eksperiment kører i Aarhus Kommune, skal betale 32 kr. pr. liter brint.

... i stedet for at sænke afgiften på biler, som forurener, kunne man jo sænke prisen på brint og arbejde for, at alle køretøjer kører på brint inden for de næste 10-15 år. ... i stedet for at sænke afgiften på biler, som forurener, kunne man jo sænke prisen på brint og arbejde for, at alle køretøjer kører på brint inden for de næste 10-15 år.

Mit forslag er:

Alle køretøjer (biler og lastbiler i første omgang ) skal inden for de næste 10 år køre på brint.



Alt energi skal være produceret ud fra et miljøvenligt koncept f.eks. sol- og vindenergi etc. inden for de næste 15 år (10 år vil være bedst).



Udvid pantsystemet og opret et samarbejde med Tyskland, så der kan indføres pant på dåser, som importeres til Danmark (naturen flyder med tyske dåser. Og hvorfor? Fordi der ikke er pant på dem).



Lav et pantsystem for papir, plastic, pap, flamingo osv. Naturen flyder med papir og plastic og alt muligt andet. Meget af det kan faktisk genbruges, hvis man kunne få folk til at sortere deres affald f.eks. ved at samle bakker fra æg og tomater (de papirbakker eller plasticbakker de ligger i) og lad os sige få 25 øre for den, 25 øre for en brugt plasticpose og 25 øre for en brugt avis eller reklame osv.



Hvis man virkelig ønsker at gøre noget, skal vi tænke helt anderledes. Ikke alene har vi mange forurenende kilder, som regeringen tjener milliarder af kroner på hvert år. Tag bare benzin, som giver ca. 20 mia. kr om året. Det ”tab” om man vil, skal jo komme fra et andet sted. Jo, men i stedet for at sænke afgiften på biler, som forurener, kunne man jo sænke prisen på brint og arbejde for, at alle køretøjer kører på brint inden for de næste 10-15 år.