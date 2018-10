Brev fra frustreret farmor: Spil ikke hasard med mit barnebarns liv

Vi er dybt chokerede. Vores barnebarn, som lige er fyldt seks år, fik i midten af september konstateret en aggressiv form for kræft. Han er i en højrisikogruppe og skal først gennemgå en meget hård kemokur, før kræftknuden kan fjernes operativt. Dernæst følger diverse andre behandlinger. Han er nu i gang med den tredje kemokur allerede, og hans immunforsvar er helt i bund.

Når vi besøger ham – uanset om det er hjemme eller på hospitalet – foregår det uden smykker, nyvaskede og med rent tøj, så vi minimerer risikoen for smitteoverførsel, ligesom vi ofte spritter hænder.

Til vores store forargelse er han under denne kemokur anbragt på stue med en pige og hendes mor. Pigen har ikke kræft eller nedsat immunforsvar. Derfor har de selvfølgelig ikke kendskab til hygiejne og overser selv de simpleste hygiejniske principper til fare for vores barnebarn.

Både drengens forældre og personalet er rasende (sygeplejerskens udtryk) over, at der ikke er en ledig enestue til vores barnebarn. Pga. besparelser er børneafdelingen for de kræftramte børn sammenlagt med børneafdelingen for børn med visse andre sygdomme. Derfor færdes han også uden for stuen blandt børn med forskellige sygdomme. Igen med risiko for smitte.

Der ofres millioner af kroner på at behandle børnene, samtidig med at man forsømmer at give dem de bedst mulige betingelser for helbredelse. Det er mildest talt bekymrende og uforståeligt at de, der har truffet en så tåbelig beslutning, ikke ser, at det fordyrer behandlingen endnu mere, fordi børnene får tilbagevendende infektioner, der kræver behandling under indlæggelse. I værste fald kan det koste liv.

Det synes, som om logikken i det danske samfund er forsvundet, mens kroner og ører har indtaget pladsen som det vigtigste. Alligevel ruller kronerne lystigt pga. manglende konsekvensberegninger.

Det burde være logisk ikke at udsætte disse meget sårbare børn for yderligere smitte. I stedet vælger I at spille hasard med mit barnebarns liv.