Debat: Aftaler bør være aftaler på Aarhus Ø

Aarhus Kommunes borgere har stedse kunnet påregne, i øvrigt som en værdsat fordel, at kommunens strategi og service i forhold til den har været præget af moralsk ordentlighed og anstændig retfærdighed, uanset de skiftende politiske forskelle i byrådet i øvrigt.

Desværre tyder meget på, at Aarhus’ nuværende ret unge politiske ledere savner praktisk erhvervserfaring og synes parate til at fravige førnævnte gennem tiderne stadfæstede, ædle principper og samtidigt undervurdere betydningen af den gode gamle jyske tradition, som er, at en aftale er en aftale.

Det sker for at imødekomme kreative og grådige bygherrer, der søger utraditionelle, smarte løsninger, der gerne retter bager for smed som i Johan Herman Wessels digt, der lader den skyldige slippe og i stedet straffer en sagesløs part.

Borgmesteren har på byens vegne efterlyst et markant arkitektonisk bygningsværk a la et Lighthouse, gerne byens vartegn, placeret på den eftertragtede, prominente grund ved den flotte indsejling til Aarhus’ internationale havn, Danmarks største og vigtigste, ganske ligesom Frihedsgudinden ved indsejlingen til New York.



Borgernes begejstring har imidlertid været ret behersket i forhold til det ret ordinære boligtårn formet som en legoklods, der nu er vedtaget. Det bliver heller ikke Danmarks højeste bygning; den, synes Bestseller, bør ligge i Brande på heden. Boligtårnet er imidlertid grundet finansielle vanskeligheder og jordbundsforholdene på stedet gjort en del smallere end oprindeligt projekteret, hvilket medfører indtægtstab, naturligvis især for bygherrerne og i mindre grad for kommunen – anslået til ca. 35 mio. kr. Alligevel har man givet grønt lys for tårnbyggeriet, hvilket er en klar fejl, som kommunen naturligvis selv hæfter for, og da kommunekassen for tiden bugner, burde det ikke være noget større problem.

Det er imidlertid stærkt umoralsk og fuldstændig uacceptabelt, når kommunens Ø-administration i fuldt alvor mener, at bygherre og kommunen i fællesskab kan få et selvskabt indtægtstab godtgjort ved at bryde indgåede aftaler, bl.a. lokalplan 815 og uden videre tillade, at samtlige sidebygninger massivt og miljømæssigt smagløst bliver på 14 etager og ikke 7 som klausuleret i aftalerne med de eksisterende Lighthouse-bygninger, hvor lejlighedsejerne helt eller delvis mister den dyrt erhvervede havudsigt fra de dyre lejligheder, som værdiforringes væsentligt.

Formentlig har de kommunale embedsmænd skuet til salig Robin Hood, der som bekendt fik tilgivelse for at stjæle fra de rige og give til de fattige, men så heldig tror ingen, at kommunen er. Beslaglæggelse og værdiforringelse af lejlighedsejernes velerhvervede rettigheder er trods alt ikke tilladt. Det svarer jo stort set til tyveri ved højlys dag, som også er ulovligt, hvilket beboernes advokat utvetydigt har gjort kommunen opmærksom på. Alle håber dog og appellerer til, at Aarhus Byråd griber ind og sørger for, at indgåede aftaler overholdes, så en retssag kan undgås.

Er der stadig hul i budgettet for Aarhus Ø-projektet er der ganske mange muligheder for at lukke det på legal vis.



Den mest oplagte er at droppe letbanens etape 2 til Aarhus Ø og erstatte den med de langt mere effektive og langt billigere moderne, komfortable el-batteridrevne busser, som lige nu går deres sejrsgang i flere store byer, sågar i Aalborg og også i Brasilien m.m. Busserne tilbyder langt flere frekvenser på ruterne, som brugerne ønsker, og med busserne slipper man for de dyre skinneanlæg og skæmmende luftledninger.

Letbanen har vist sig slet ikke at være let. Der er jo tale om store, stive ufleksible, tonstunge jernbanevogne, som er svære eller umulige at indpasse i en gammel bys infrastruktur.

Omstillingen til moderne el-batteridrevne busser koster kun en brøkdel af letbaneanlægget. Besparelsen er på mange mio. kr., måske mia., der vil gøre godt i kommunens anstrengte budget.