Debat: Havbrug i Kattegat er sund fornuft

Akvakultur, og herunder havbrug, kan bidrage til at løse den globale fødevareudfordring. Danske havbrug er en miljøvenlig og ressourceeffektiv animalsk produktion med et lavt klimaaftryk pr. produceret kilo fisk. Rådgivnings‐ og forskningsinstitutionen DHI konkluderer, at nye havbrug i Kattegat ikke vil påvirke hverken vandkvaliteten eller vandområdernes økologiske tilstand.

Miljøstyrelsen vurderer også, at udledninger fra nye havbrug i Kattegat ikke vil hindre god miljøtilstand. Før der kan etableres et nyt havbrug, skal der udarbejdes et omfattende ansøgningsmateriale, der beskriver alle miljøpåvirkninger, og der skal gives en miljøgodkendelse med vilkår, som sikrer gode miljøforhold. Faktum er ydermere, at der årligt strømmer 600.000-700.000 tons kvælstof gennem de danske farvande.

De nye havbrug i Kattegat forventes at bidrage med 800 tons. På den baggrund er det bemærkelsesværdigt, at Trine Torp (SF) i et debatindlæg den 1. oktober betegner nye havbrug i Kattegat som en miljømæssig katastrofe. Det skyldes måske en misforståelse. Trine Torp henviser til, at der som følge af vandrammedirektivet venter nye reduktioner, og at det miljømæssige råderum derfor vil være væk i 2021. Pointen er imidlertid, at de nye havbrug placeres i mere robuste vandområder, som ikke er omfattet af vandrammedirektivet. Det danske råderum for kvælstof i Kattegat er på flere tusinde tons, så der er plads til flere havbrug både før og efter 2021.

Det er imidlertid korrekt, at det er udfordrende at etablere nye havbrug i Kattegat. Dels skal det ske på mere eksponerede lokaliteter, som stiller krav om mere robuste havbrug i forhold til vind og vejr, og dels er der logistiske udfordringer. Vores medlemmer er indstillet på at løfte disse udfordringer og at foretage de nødvendige investeringer i anlæg og infrastruktur. Det vil bidrage til vækst og nye arbejdspladser på Djursland.

Det er endvidere vores ambition, at alle danske havbrug, herunder de nye havbrug i Kattegat, skal være ASC-certificerede efter de standarder, der er udarbejdet af bl.a. WWF Verdensnaturfonden. Det er sund fornuft at udnytte potentialet for nye havbrug i Kattegat, og vi håber, at Trine Torp vil besøge et af vores havbrug og få et indblik i en ansvarlig og miljørigtig fødevareproduktion.