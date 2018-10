Statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) behov for at få genoprettet Venstres ry i København har endnu en gang kastet en pæn aftale af sig for Københavns Kommune. Lynetteholmen er blevet et OOP – et offentlig-offentlig-projekt, der i modsætning til OPS’erne (offentlig-private-projekter), hvor det er det private erhvervsliv, der er indblandet, er en sammenblanding af kommunal kapital og statslig kapital, der er i spil, sædvanligvis i forholdet 50:50, hvilket giver staten mere end maksimal indflydelse på projektet.

Når realiteten er, at statens overordnede regulerer den kommunale økonomi gennem rammestyring, er konsekvensen, at staten overtrumfer den kommunale indflydelse på det endelige projekt, selv om det hedder sig, at der er ligeværdighed i 50:50-fordelingen af indskuddet i projektet, der jo i øvrigt påstås at skulle betales gennem grundsalg og i tilfældet Lynetteholmen af brugerbetaling via vejafgift og metro.

I Aarhus Kommune arbejder man på en tilsvarende model til finansieringen af Marselistunnelen, og umiddelbart synes det at være en oplagt idé. Men! Og der er altid et men, hvis man inddrager overvejelser omkring det kommunale selvstyre, der allerede er stærkt påvirket af statens overordnede regulering af den kommunale økonomi. De involverede kommuner bliver indlemmet i et centraliseret regime, hvorved statens indflydelse i stigende grad vil reducere det kommunale selvstyre.

Før Anders Fogh Rasmussens statsministerperiode bekendte Venstre sig til decentralisering af landets styre, men under Fogh og ikke mindst i tiden herefter kan en stigende centralisering registreres, og Lars Løkkes Lynetteholmenprojekt forstærker yderligere denne udvikling, ikke fordi den er hensigtsmæssig for helheden, men for at genopbygge partiet Venstres faldende stemmetal i københavnsområdet. Kolde kalkulationer om genbesættelse af statsministerposten forstærker dermed yderligere skævvridningen af magtbalancen mellem stat og kommuner.

Det er muligt, at den globale udvikling, der fører større og større enheder med sig, skaber et behov for en stigende centralisering for et lille land som Danmark, så det bliver muligt at modstå ydre pres. Kommunalreformen, orkestreret af den aktuelle statsminister, har allerede skabt disse forskydninger i et vist omfang; Lynetteholmen forstærker tendensen, hvilket ikke mindst kommunernes aktuelle formand burde være opmærksom på, når han nu også vil have en OOP-konstruktion. Ikke at hans nattesøvn vil blive påvirket, da S hellere end gerne støtter den pågående centralisering, men for den kommunale verden som helhed, og ikke mindst borgernes ønske om nærhed i forvaltningen, er OOP-konstruktionen langsomt ødelæggende.