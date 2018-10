Vi opfordrer til, at Aarhus bliver byen, der politisk er kendt for at være den bedste til at prioritere velfærd.



Vi pædagoger er mere end klar til den opgave. Vi vil ikke være tilskuere til, at velfærdssamfundet krakelerer.

Vores faglighed byder os at gøre opmærksom på, at der skal sættes en anden dagsorden for børn og unge i Aarhus.

Hverdagen i de aarhusianske institutioner er præget af en travlhed, som har direkte betydning for børn og unges udvikling og trivsel. Vilkårene for vores arbejdsliv, og dermed for børn og unge, undergraves i disse år.

I det nyligt indgåede budgetforlig har politikerne forsøgt at undgå besparelser på det arbejde, der er tættest på børnene og de unge. Det er gode takter. Men det ændrer ikke ved, at vi står med et forlig, hvor byrådet igen sparer frem for at satse på udvikling. En udvikling, der kommer tifold tilbage, både menneskeligt og økonomisk. I stedet skal der spares 65 mio. kr. i Børn og Unge-magistraten de kommende år. Hertil kommer allerede fortløbende besparelser besluttet i foregående år, der betyder 349 færre stillinger i hele Børn og Unge, når vi når frem til 2022. Det kommer til at kunne mærkes, også hos børnene og de unge.

Det er iøjnefaldende, at 80 pct. af aarhusianerne i en nylig undersøgelse mener, at politikerne svigter deres fornemmeste opgave, nemlig at sikre en god kommunal service. Og to ud af tre er enige eller meget enige i, at der ikke kan spares yderligere på velfærden. Borgerne i Aarhus bakker dermed op om, at skuden vendes.

Politikere, i folketing og byråd, bør tage mod til sig og udøve en politik, der slipper kommunerne fri af den økonomiske spændetrøje. Vi bliver ført bag lyset af den såkaldte nødvendighedens politik, når vi samtidig er vidne til, at den økonomiske ulighed vokser.

Der ér penge i stats- og kommunekassen til at drive en anden politik. Og det ér muligt at modernisere og tage udgangspunkt i socialøkonomiske regnemodeller, der sætter fokus de på økonomiske fordele, der kan være ved at investere i sociale indsatser.

Efter flere års nedskæringstraditioner skal vi nu udvikle Aarhus, så byen bliver kendt for at prioritere økonomiske investeringer i velfærd højt. Vi forventer, at politikerne i Aarhus retter fokus mod dette.