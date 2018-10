Debat: Luk for fjernbustrafik, der konkurrerer med togstrækninger

Færdselsstyrelsen politianmeldte selskabet Colour Tours, der stod bag åbningen af en ny busrute mellem Aalborg og Aarhus.



Man var åbenbart for tidligt ude og driver efter styrelsens mening ”regional rutekørsel” uden tilladelse. Og en fjernbusrute mellem Aarhus og Vejle har også set dagens lys. Men de busoperatører, som går efter hurtige gevinster og vil starte rutetrafik på givtige strækninger, har fuld opbakning fra V-politikere.

De borgerlige lovgivere ønsker nemlig flere fjernbusruter. Men det er jo gakgak at stimulere fjernbustrafik, der kører parallelt med togstrækninger, som ovenikøbet er elektrificerede. Når samfundet har investeret dyrt i skinneinfrastruktur og tunnel under bæltet m.m., undergraver man jo jernbanen som transportform, når man skaber incitamenter til vejbaseret parallelkørsel, der betyder dårligere udnyttelse af jernbanens infrastruktur.

Fjernbusserne fylder desuden op på det i forvejen overbelastede vejnet og forurener mere ved brug af dieselbrændstof. Og hvor sikre er de egentlig? Og så er det konkurrence på ulige vilkår, når man fra politikerside inviterer til denne form for cherry picking, der gør det muligt for selskaber som Flixbus at satse på de mest lukrative ruter og lave parallelkørsel med togtrafikken. Det er direkte chikane af DSB og til skade for samfundet og dets langsigtede investeringer. Og så er vi tilmed i den groteske situation, at Region Sjælland ser sig nødsaget til at lukke vitale busruter, der vil isolere gamle egnsbyer og købstæder som Skælskør og Stege, og skære ned på lokalbaneafgange, samtidig med at V-politikere som Hans Christian Schmidt og transportens minister Ole Birk Olesen gør, hvad de kan, for at skabe overflødig bustrafik.

For at tækkes nogle geskæftige busoperatører med eurotegn i øjnene. Hvad med i stedet at sætte ind på at skabe bedre og mere gennemsigtige finansieringsvilkår for de lokale og regionale busruter, som mange pendlere, skolebørn og uddannelsessøgende til daglig er afhængige af?