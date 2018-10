Debat: Hjemmesygeplejerske i 30 år:

Jeg har i den seneste tid fulgt med i flere debatindlæg i Jyllands-Posten, og jeg kan kun nikke genkendende til de store bekymringer fra de pårørende og de ansatte i sundhedssektoren.

Jeg har været ansat i hjemmesygeplejen i 30 år, indtil jeg i foråret gik på pension.

Jeg vil forholde mig til bofællesskabet Vintervej, hvor jeg blev tilknyttet som udekørende hjemmesygeplejerske fra Lokalcenter Hasle fra april 2015.

Beboerne flyttede til bofællesskabet fra mange forskellige bosteder i Aarhus.

Hjemmesygeplejen blev ikke orienteret af MSO (Magistraten For Sundhed og Omsorg) eller MSB (Magistraten For Sociale Forhold og Beskæftigelse), selv om beboerne havde behov for sygepleje, omsorg og pleje grundet deres aldersrelaterede sygdomme.

Flere var udviklingshæmmede, og flere af beboerne havde demenssymptomer. Der var behov for insulin, medicin, sårpleje, sygeplejefaglige vurderinger osv., osv.

Sygeplejerskerne modtog mange beboere med tryksår, kløende eksem på krop, hovedbund, arme og ben samt behandlingskrævende svampeinfektioner i lyskeområdet.

Desværre har der igennem en årrække været helt urimelige og omsorgssvigtende nedskæringer inden for det sundhedsfaglige personale og pædagoger i Aarhus Kommune inden for ældre- og handicapområdet og brug af alt, alt for mange ufaglærte og vikarer.

Desuden sås afførings- og vandladningsproblematikker med forstoppelse og blærebetændelser. Manglende trykaflastning i senge og utidssvarende kørestole, der ikke var tilpasset den enkelte beboer.

Derudover var medicinskemaer med uoverensstemmelser i dosis og antal tabletter imellem Fælles Medicin Kort (FMK) og de forskellige medicinoversigter fra tidligere bosteder. Flere af disse skemaer var rettet med kuglepen eller blyant.

De fleste af beboerne fik deres medicin doseret i doseringsæsker. Medicinen blev fra tidligere bofællesskaber ofte doseret og reguleret af pædagoger efter mundtlige aftaler med de praktiserende læger. Medicin havde forældede datoer og specielt omkring inhalationsmedicin var der manglende handlingsbeskrivelser.

Sygeplejersken fra lokalcenteret gennemgik beboernes problematikker med lokalcenterets sårsygeplejerske. Vi aftalte i samarbejde med sosu-assistenter og pædagoger i bofællesskabet en plan for pleje, behandling og forebyggelse.

Lokalcenterets borgerkonsulenter gennemgik hjælpemidler og vurderede trykaflastningbehovet i senge og kørestole. Sygeplejersken kontaktede beboernes nye praktiserende læger, og i fællesskab blev medicin og behandling vurderet. Flere af beboerne fik deres medicin reguleret og nedsat i dosis, og det meste af beboernes medicin blev herefter dosispakket fra apoteket.

De mange tiltag er i årene foregået i et tæt og konstruktivt samarbejde med omsorgsfulde, fagligt kompetente og kærlige pædagoger og sosu-assistenter i bofællesskabet.

Ovennævnte problematikker viser med al sin tydelighed, at der har manglet sundhedsfagligt personale i bofællesskaberne.

Beboerne på Vintervej er meget pleje- og omsorgskrævende med store sundhedsproblematikker.

Har Aarhus Kommune valgt at kalde Vintervej for bofællesskab, da personalenormeringen dermed er mindre set i forhold til et plejehjem? Det kan Aarhus simpelthen ikke være bekendt.