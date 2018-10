VI havde en stand på Lions bagagerumsmarked på Ingerslevs Boulevard for nogle uger siden.

Vi havde som altid fået en mail fra Lions om, hvordan man skal gebærde sig specielt i forhold til parkering. Sendt af frivillige, der uddeler penge fra markedet til velgørenhed.

Vi blev som altid mødt af en venlig frivillig Lions-mand, der fortalte, at gruset bag stadepladsen altså er et fortov, så der må ikke stå noget. Det er blevet præciseret over for dem. Men der findes et flot fortov langs svømmestadion, som kan benyttes.

På den ene side vil Aarhus Kommune gerne have liv i byen og fortæller om markedet på Visitaarhus, men på den anden side generer man de besøgende og stadeholderne mest muligt.

Der er fine parkeringsforhold i skolegården ved Fjordsgades Skole, som Sport og Fritid har overtaget. Den stod gabende tom den søndag og de andre søndage, men den må man udelukkende bruge, hvis man har tilladelse. Men parkeringsvagterne har kronede dage, så der kan komme penge i kommunekassen. Selvfølgelig skal vejene være fremkommelige for busser og udrykningskøretøjer mv. – ikke til diskussion.

Den samme oplevelse havde vi til det store kræmmermarked på Tangkrogen.

Mange parkeringsvagter og store tomme parkeringsområder. Men der skulle man altså også have en tilladelse – på en Kristi himmelfartsdag.

Vend nu tingene om, kære kommune, og stil i stedet spørgsmålet: Hvordan kan vi som kommune understøtte de mange aktiviteter og hjælpe til, så afviklingen bliver så god og smidig som mulig? En sådan indgang ville være en flot cadeau til alle de mange frivillige, der sætter tingene i gang til glæde for byens borgere og turister. Og vi er europæisk frivillighovedstad i 2018, så det kan stadig nås.