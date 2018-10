Debat: Regeringen truer en dansk uddannelsessucces

Forestil dig en pige, som græder og græder, når hun skal lave øvelser i klassen. Hun er ekstremt usikker på sig selv og er ved at gentage sit tidligere mønster med at droppe ud. Forestil dig så en lærer på voksenuddannelsescenteret (VUC), der bruger ekstra tid på at støtte hende og give hende selvtillid. Forestil dig, at pigen langsomt begynder at turde mere og bliver aktiv i timerne. Hun går fra karakteren -3 til at få 4 ved eksamen.

Forestil dig soldaten, der efter sin tid i Afghanistan beslutter sig for at få en civil uddannelse. Han tænker, at eleverne i det almindelige gymnasium ikke er modne og målrettede nok, og gennemfører i stedet sin HF til topkarakterer blandt de mere voksne på VUC. Forestil dig en skole, hvor tidligere indsatte får en uddannelse. Forestil dig en tøjekspedient, der målrettet ønsker at skifte spor og blive socialrådgiver. På et år tager hun på VUC netop de fag, der giver adgang til drømmestudiet.



Dette er bare et udpluk af den virkelige mangfoldighed på et VUC. På de mange VUC’er har vi årtiers erfaring med at sikre uddannelse for den meget store gruppe, der ikke stryger den lige vej gennem skolesystemet. Men i jagten på flere elever på erhvervsskolerne og skattelettelser, risikerer regeringen at ødelægge denne danske uddannelsessucces.



Regeringen foreslår, at erhvervsskoler og professionshøjskoler skal kunne udbyde adgangskurser, som f.eks. kan erstatte fag på et VUC. Den nye Forberedende Grunduddannelse vil samtidig næste år flytte store dele af kursisterne væk fra VUC. Resultatet bliver, at store dele af aktiviteterne på VUC risikerer at forsvinde - måske i en grad så de enkelte skoler ikke kan løbe økonomisk rundt. Nogle skoler kan miste op til 75 pct. af undervisningen på HF-enkeltfag. Samtidig skæres i tilskuddet til de resterende aktiviteter, og dele af undervisningen på Gymnasiale Suppleringskurser foreslås omdannet til fjernundervisning. Alt dette ved siden af de generelle årlige nedskæringer på 2 pct. Disse angreb fra den nuværende regering skal ses i lyset af en lang række angreb på VUC i de sidste 10 år. På HF og VUC København Syd svarer de samlede nedskæringer siden 2009 ifølge Gymnasieskolen.dk til 27 pct. af indtægten for en gennemsnitlig kursist.

HF og dermed VUC er imidlertid en succes, der er værd at bevare. Tænketanken DEA viste i 2015, at HF er bedre til at sikre unge fra såkaldt uddannelsesfremmede hjem en ungdomsuddannelse. Eleverne på HF løftes fagligt mere i forhold til udgangspunktet ved start end på andre uddannelser (målt på den såkaldte løfteevne). I forbindelse med en rapport fra 2015 udtalte Camilla Hutters fra Danmarks Evalueringsinstitut til DR, at HF kan være »en øjenåbner for mange, som tidligere har haft det svært ved at gå i skole«. Samme institut konkluderede i en rapport i 2013, at »HF udfylder forskellige vigtige funktioner for en meget mangfoldig kursistgruppe[...]«. VUC’erne spiller selvsagt en stor rolle i denne succes.

VUC er først og fremmest en afgørende del af et samfund, hvor vi ønsker en høj social mobilitet. VUC åbner døre og giver den enkelte muligheder. VUC skaber retfærdighed, hvor mennesker ikke bindes til en social position hverken på grund forældrenes baggrund eller på grund af fejltrin, da man var ung. VUC sikrer uddannet arbejdskraft og afbøder negative effekter af økonomiske kriser ved at uddanne arbejdsløse.

På VUC har man haft årtier til at skabe et særligt voksenpædagogisk læringsmiljø, hvor man respektfuldt arbejder med mangfoldigheden af udfordringer og potentialer hos kursisterne. Disse årtiers erfaring risikerer at gå tabt, hvis man flytter kurserne til andre institutioner. VUC-undervisning er ikke et tilbud, man med et snuptag bare kan genskabe andre steder. Politikerne burde hellere fokusere på, hvordan man kan forfine og udvikle frem for at afvikle VUC.

