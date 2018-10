Debat: Åbent brev til byrådet i Odder Kommune

Kapitalselskabet Møllebo A/S ønsker at øge antallet af boliger i Hou Strandpark. Det skal ske ved at bygge rækkehuse med små haver i stedet for fritliggende parcelhuse med en grundstørrelse på 800 m2. Det gør selskabet, fordi en større koncentration af boliger i delområde 1 i Hou Strandpark vil generere højst mulig profitmaksimering til Møllebo A/S.



Det lyder naturligvis ikke så pænt i den offentlige debat, og derfor forsøger selskabet, med hjælp fra Elvin Hansen og Uffe Jensen, at sælge budskabet med et postulat om, at ældre gerne vil have en lille rækkehusgrund, så de ikke skal passe en »stor have«.

Kan det være rimeligt, at vi beboere skal miste udsigt blot for at berige et kapitalselskab, når der bliver bygget rækkehuse, som blandt andet vil danne en lang mur langs med tre huse, hvor udsigt mod nord, nordøst vil blive fuldstændig elimineret?

For det første er der flyttet flere ældre til Hou Strandpark, netop fordi der er ”lys og luft” med oplevelse af kig til havet og landskabsperspektiv. Det gør sig f.eks. gældende for et ældre ægtepar i nummer 30 og nummer 4, som er flyttet til Hou fra Aarhus Kommune af denne årsag. For det andet kan en ældre medborger, der ikke ønsker at holde en ”stor have” blot anlægge en græsplæne og købe en robotplæneklipper, så er ”problemet” med en ”stor have” elimineret.

Elvin Hansen og Uffe Jensen ønsker trods massive beboerindsigelser at gennemtvinge et rækkehusbyggeri med et argument om demografisk udvikling – at der er kommet flere ældre. Det er korrekt, at der er flere ældre, men det nævnes blandt andet ikke, at en af grundene til, at der er kommet flere ældre, er, fordi flere ældre ønsker at bosætte sig i Hou, hvor der er ”åbne vidder og højt til himlen”. Elvin Hansen og Uffe Jensen undlader endvidere at oplyse, at børnetallet er faldet i Hou, og det vil alt andet lige på sigt øge risikoen for skolelukning etc. betydeligt, og vægter mindst lige så meget, som at andelen af ældre stiger.

Ældre medborgere kan udmærket bo i et ”almindeligt hus”. Hans Sørensen og Møllebo A/S kan jo bygge små længehuse f.eks. på 100 m2 i stedet for rækkehuse! Det eneste argument for at bygge rækkehuse i stedet for små længehuse er for at øge antallet af salgs- udlejningsenheder for at generere højst mulig profitmaksimering til Møllebo A/S.

Derfor ønsker undertegnede venligst at spørge dig, kære byrådsmedlem i Odder Kommune: Kan det være rimeligt, at vi beboere skal miste udsigt blot for at berige et kapitalselskab, når der bliver bygget rækkehuse, som blandt andet vil danne en lang mur langs med tre huse nr. 34, nr. 32 og nummer 30, hvor udsigt mod nord, nordøst vil blive fuldstændig elimineret?

Hovedaktionær i kapitalselskabet Møllebo A/S er Hans Sørensen, som privat bor i en stor liebhaverejendom med en grund på 95.000 m2 direkte ned til Skanderborg Sø med egen bådebro. Hans Sørensen er cirka 75 år gammel.

Derfor ønsker undertegnede venligst at spørge dig, kære byrådsmedlem i Odder Kommune: Hvis en ældre mand som Hans Sørensen kan bo sådan; hvorfor mener I så ikke, at en ”almindelig” ældre borger i Hou kan bo i et ”almindeligt lille/stort parcelhus” i Hou Strandpark?

Et russisk ordsprog siger: »At når pengene taler, tier sandheden«.

Derfor ønsker undertegnede venligst at spørge dig, kære byrådsmedlem i Odder Kommune: Elvin Hansen er tynget af et »moralsk erstatningsansvar« over for kapitalselskabet Møllebo A/S i fald selskabet ikke får lov til at bygge rækkehuse. Kan dette moralske erstatningsansvar udvides til at favne f.eks. borgerne i hus nr. 34, 32 og 30, som vil miste udsigt?