Hjertelig til lykke til Grenaa og Auning med de to nye superskoler. Og til Hornslet, der med sin beliggenhed ved letbanen vil tiltrække et stort antal børnefamilier, som ønsker at komme tæt på Norddjurs nye superskoler. Og som sikkert snart skifter kommune for selv at kunne oprette en fire-årig superskole fra 7. klasse opdelt i selvvalgte boglige eller praktiske halvårshold.

Mange forældre har i årevis ledt efter holdopdelte skoler, som kan støtte de unges identitetsarbejde: Hvem er jeg og hvad kan jeg?

Det kan en superskole, der er inspireret af den nordamerikanske high school, der med respekt byder den unge velkommen: Alle har et talent, og sammen skal vi nu afdække og udvikle dit personlige talent gemmen selvvalgte boglige eller praktiske daglige halvårshold med en lærer, der kun underviser i ét fag, hjertefaget, og som vil forsøge at smitte dig med sin faglige begejstring. Og som roser dig for at have talent, eller for at have mod til at prøve noget ukendt, f.eks. håndværk eller tysk, vores vigtigste eksportsprog. Du sikres et højt fagligt udbytte ved at opnå mindst 70 pct. af de uddelte point for fremmøde, aflevering, delprøver, mm. Ellers må du afprøve et andet hold.



En superskole bruger §25a i folkeskoleloven til at ophæve aldersstavnsbåndet fra 7. klasse for at undgå ”tvangsklassens” veldokumenterede plager:

Støj, så mange bruger høreværn under arbejdet.



Mobning, fordi de unge i årevis tvinges til at være sammen med de samme, time efter time, dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned.



Fravær på grund af støj og mobning, og som igen medfører snyd og bundkarakterer, så afgangseksamen kan bestås ved blot at regne hvert sjette stykke korrekt.



Druk, på grund af manglende identitetsudvikling.



Vikarer og privatskoler, da mange unge og lærere og ledere flygter fra tvangsklasserne.



Drenge-mistrivsel, da drenge er to år bagud i modenhed.



Samt en halveringstid på 50 år for Europas befolkning, hvor et par kun afleverer halvandet barn, der så afleverer et barn i næste generation.



Modsat på en holdopdelt superskole:

Her kombineres lyst og pligt. Den unge følger sin lyst i valg af halvårshold. Pligten kommer af sig selv.



Bestå-grænsen på 70 pct. bevirker, at støj og mobning og fravær forsvinder, fordi alle forsøger at færdiggøre dagens lektier på holdet, hvor læreren kan hjælpe. Og når lektierne klares på skolen, bliver fritiden til fri tid.



Weekendens druk begrænses for at være klar i hovedet mandag morgen.



Vikarer er et særsyn, fordi læreren stortrives i eget lokale med mulighed for at formidle sit hjertefag til halvårshold af interesserede eller nysgerrige unge.



Og de to køn får et naturligt indtryk af hinanden ved at have forskellig alder, men samme interesse.



Med praktiske halvårshold vil flere senere vælge en erhvervsuddannelse. Ligeledes vil halvårshold med et gymnasialt C-niveau lette overgangen for mange.



Tilflytningen til Djursland øges yderligere, fordi superskoler medfører fremkomst af små lokale børneskoler med to fagområder, dansk og samfund samt matematik og natur. De første tre år varetages undervisningen af en hønemor; de sidste tre år af to emnelærere. Læreplaner, fagplaner og timeplaner kan downloades direkte fra Mellemskolen.net.

Superskolerne i Norddjurs vil vække europæisk interesse og bevirke, at Danmarks Lærerhøjskole kan genopstå som en ny kommunal højskole finansieret af rigelige midler fra EU, som har store problemer med for høj ungdomsarbejdsløshed og for lavt fødselstal.

Og den store interesse fra Sjælland og Skåne vil genåbne Grenaa-Hundested-linjen med en langsom miljøvenlig færge. Hvor der er plads til både lastbiler og til for- og efterkurser undervejs.

Så der er store perspektiver i superskoler, ikke kun for de unge.