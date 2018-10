Debat: Vil Gert Bjerregaard ødelægge Aarhus Havn?

I 2017 havde Aarhus Havn et pænt overskud på 85,6 mio. kr. - 25 mio. kr. højere end budgetteret. Det er rigtig godt for havnen, da den har anlægsaktiviteter for mere end 2 mia. kr. Som i alle andre selskaber skal havnens overskud selvfølgelig bruges til investeringer i havnevirksomhed.

Havnens bestyrelse har syv medlemmer, hvoraf de tre er byrådsmedlemmer i Aarhus Kommune. Et af disse er Gert Bjerregaard (GB) fra venstre. GB/Venstre har nu fået den idé, at havnen, på baggrund af det store overskud, godt kan levere mindst 100 mio. kr. til den planlagte tunnel under Marselis Boulevard. I forvejen skal havnen aflevere 350 mio. kr. til tunnelen. Det er typisk for politikere, at så snart der er penge i kassen – især andres – skal de bruges. De beløb, der eventuelt trækkes ud af havnens budget, skal havnen erstatte med lån. Det skal man vist være politiker for at mene er en god idé. Det er endnu et eksempel på, at bestyrelsesposter i offentlige selskaber skal besættes med professionelle fagfolk og ikke gives som lukrative ben til byrådsmedlemmer.



Da Tirstrup Lufthavn i sin tid gav overskud, trak ejerkommunerne netop overskuddet ud af lufthavnen i stedet for at investere i den. Vi ved alle, hvordan det gik. I 2003 stemte GB i Aarhus Byråd modsat den øvrige gruppe i Venstre, men sammen med socialdemokraterne imod etableringen af en storlufthavn i Østjylland. Desværre blev GB’s stemme tungen på vægtskålen.



Ellers havde vi nok i dag haft en storlufthavn til stor gavn for erhvervslivet og væksten i Østjylland.

Men det fik GB altså forpurret. Vil han nu også ødelægge Aarhus Havn?

Ved byrådsmødet den 12. september i år stemte Venstre desværre sammen med de andre erhvervs- og havnefjendtlige partier – Enhedslisten og Alternativet – mod en udvidelse af Aarhus Havn. Kan Venstre da virkelig ikke forstå, at byens, erhvervslivets og havnens vækst hænger ubrydeligt sammen?

I 2011 blev finansieringen af Marselis-tunnelen vedtaget af et politisk forlig mellem S, V og K. Et manglende beløb skulle finansieres af Aarhus Kommune via provenuet fra dækningsafgiften. Er det det forlig, GB og Venstre nu er ved at bryde?



Hvis byrådet havde fulgt sin plan fra 2011, ville tunnelen nu hastigt have nærmet sig sin færdiggørelse. Men nej, i stedet for en tunnel foretrak byrådet at bruge provenuet fra dækningsafgiften til en dyr, immobil og gammeldags letbane.



Hvis byrådet i stedet havde valgt en løsning med de ca. halvt så dyre, fleksible og moderne BRT-busser, havde der i budgettet også været plads til en tunnel.