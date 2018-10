Debat: »Vi synes, du er lidt mindre værd«

1.240 kr. om måneden. Så meget mindre er du værd, hvis du er eneste barn af en udlænding på integrationsydelse, i forhold til hvis du er eneste barn af en dansker på kontanthjælp.

Så håndgribelig er den forskelsbehandling, vi byder vores unger. Børnene bliver simpelthen prissat forskelligt. Men hverken gummistøvler, biografture, varme sokker og handsker, figenstænger til madpakken eller billetter til bussen er billigere, fordi dine forældre er født i udlandet.

Misforstå mig ikke. Alle, der kan arbejde, skal være villige til at tage et arbejde. Alle, der kommer til Danmark, skal i udgangspunktet kunne forsørge sig selv. Alle, der kommer til landet som immigrant, skal ville lære dansk. Og så skal man opføre sig ordentligt, når man bor i Danmark, og derfor skal man ikke være dømt for alvorlig kriminalitet, hvis man som immigrant vil have husly her i landet.

Men også flygtninge, der ankommer til Danmark på flugt fra krig, havner på integrationsydelsen. Og med traumer og frygt som rejsekammerater er et arbejde ikke nødvendigvis det første mål. Det er at blive hel, og den proces bliver ikke lettere af, at man skal kæmpe for at få pengene til at slå til.

Både voksne og børn har krav på at blive behandlet lige og ordentligt. For alle børn er lige meget værd, og derfor skal integrationsydelsen afskaffes.