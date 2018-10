Debat: EU-romantisk idealisme

Det var rigtig interessant at være til introduktionsmøde for det nye paneuropæiske parti Volt. Partiet er en ægte græsrodsbevægelse, udsprunget af frustration over, hvor uigennemskueligt demokratiet i Europa er blevet, og satser særligt på at få flere unge engageret i politik.

Politisk set er Volt et klassisk tredje vejs-parti – hverken kapitalisme eller socialisme. Hovedpunkterne er progressiv entusiasme og et stærkt ønske om at genskabe folks tro på, at politik kan løse de problemer, vi står overfor i Europa.

Der er ingen tvivl om, at folkene bag Volt er organisatoriske supertalenter.

Men når det bliver konkret, og der bliver brug for at stå fast på forskellene mellem rigtigt og forkert, har Volt-folkene stadig en del at lære. Partiet prioriterer menneskerettigheder og kvinders totale ligestilling meget højt. En logisk konsekvens af de to punkter burde være en aktiv indsats for at fjerne sharia fra Europa – men det kunne partiets talsmand, Kathrine Richter, ikke love.

Det gav anledning til en spændende debat om forholdet mellem politikere og almindelige mennesker og risikoen for, at højtplacerede EU-politikere mister kontakten med de almindelige borgere, hvis interesser de er valgt og betalt for at beskytte. Og om årsagen til den kraftigt stigende nationalisme egentlig er, at EU har svigtet borgerne allerede.

Det bliver interessant at følge dette ambitiøse parti af unge Erasmus-folk. Og ikke mindst om de bliver i stand til at udvikle konkret politik, der kommer almindelige borgere i Europa til gode.