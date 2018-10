Debat: Forbyd rygning, eller lad folk ryge i fred

For mange år siden, ja, i gamle dage. I den tid har jeg ladet mig forstå, at man næsten var underlig, hvis man ikke røg. Det var en generel samfundsnorm, som stort set alle mennesker var deltager af .

I dag – ja, der er situationen en helt anden. Der bliver du set ned på, hvis du er ryger. De skal fyldes op med dårlig samvittighed og være opmærksom på, at det, du gør, ikke er godt for dig selv eller resten af samfundet.

Om folk ryger eller ej, det er jeg sådan set ligeglad med. Jeg er hverken med rygerne, eller ikkerygerne.

Mit problem er bare, at det blevet sådan en samfundsting, at man vil bruge så meget energi på at pådutte, hvor usundt rygning er, og hvor meget man vil gribe ind i folkeskoler, gymnasier mv. hver dag.

Når nu rygning er sådan et stort samfundsproblem, så kan vi lige så godt gøre det ulovligt. Personligt vil jeg dog ikke være fortaler for det.

Alligevel så tænker jeg bare, hvis det er sådan et stort problem, hvorfor siger vi som samfund ikke bare, at det vil vi ikke have og så gøre det ulovligt? Det ville på sin vis være rart, for så slipper vi alle for den bedrevidenhed blandt modstanderne.

Når vi nu ikke gør det, så anerkender vi, at rygning er lovligt, hvorfor der ingen grund er til at hæve prisen eller gøre andre irritable tiltag.

Rygning er og forbliver et personligt ansvar, og når man er under 18 år, er det et forældreansvar. Det hverken er, eller skal blive, statens opgave at agere barnepige for rygere under 18 år.

Som ungt menneske kan jeg sagtens forstå, at der er mange, som gerne ser, at vi går en rygefri generation i møde. Selvfølgelig skal vi gøre alt for, at unge mennesker bliver undervist i, hvilken virkning rygning har på en. Alligevel må jeg bare sige, at når jeg hænger ud på diverse barer og andet, så er det næsten halvdelen af selskabet, der ryger – altså folk i alderen 18-24.

Men at begynde at lege kommunister, eller barnepige, og forbyde alt, der minder om muligheden for rygning, er for mig at se ikke vejen frem. Jeg tror, det vil have modstridende effekt. F.eks. kunne jeg selv blive fristet til at ryge, nu samfundet har så travlt med at proklamere, hvor usundt og samfundsskadeligt det er.

Hvis man ikke vil forbyde rygning fuldstændigt, så synes jeg, at man skal droppe barnepigestaten og lade folk ryge, til lungerne bliver sorte.