Debat: Den fraværende borgmester

I september – aftenen før det afsluttende budgetmøde på Aarhus Rådhus – afholdt JP Aarhus et offentligt møde om budget 2019 for Aarhus kommune.

Et prisværdigt initiativ, men skønt borgmesteren, Bundsgaard (S), var årsag til det meste af miseren, først ved at forårsage et overforbrug i 2018, dernæst ved at rebe sejlene og fremsende forslag om reduktioner i budgettet for 2019 og endelig ved at forklare, at der alligevel var nogle midler til rådighed, der på et eller andet sæt kunne afbøde noget på de foreslåede reduktioner, så var borgmesteren ikke til stede.

Derimod bragte aviserne et par uger senere en beskrivelse af, at borgmesteren nu befinder sig i Pretoria, Sydafrika, sammen med en del kommunalt ansatte. Det ene forhindrer ikke det andet, men det er en sær prioritering, og hvad kommer der ud af disse delvist statsbetalte venskabsbesøg?

På selve det omtalte møde fik vi at vide, at den skole, som kommunen har haft ansvaret for siden 1814, godt kan beskæres, men tilskud til symfoniorkester og golfspil må ikke røres. Ualmindeligt besynderlig filosofi.

Der er betydelige udgifter i kommunen til unge – et uventet demografisk træk – har man tænkt over, om der er forsømmeligheder i skolen, som kan resultere i flere problemer hos de unge?

Aarhus Kommunes budget trænger til en analyse af, hvad der er egentlig velfærd og lovpligtige områder, og hvad der er projekter og frynsegoder.