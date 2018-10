Åbent brev: til byrådet om kunstgræsbaner

Aarhus Byråd har nu bevilget seks kunstgræsbaner til seks ud af otte ansøgerklubber.

Det var kun VSK Aarhus og Lyseng IF, der blev forbigået. Det er byens to største klubber, der begge prioriterer kvindefodbold. Det er isoleret set fantastisk, at Aarhus Byråd tager et stort spring fremad på kunstgræsområdet.

Det er langtfra tilstrækkeligt, men stor anerkendelse for beslutningen.

Derimod bliver vi fyldt med lige dele forundring, frustration og skuffelse, når vi ser på prioriteringerne af ansøgerklubber. VSK Aarhus har d.d. 1.178 medlemmer med store udfordringer med at få banekapaciteten til at slå til. Vi er i øjeblikket af nød ved at overveje at indføre stop for nye spillere på de børne- og ungdomsårgange, hvor presset er størst.

Det bliver helt umuligt her til vinter. Vi har en jordbane og en grusbane med lys, og vi kan leje os ind på byens dyre kunstgræsbaner hos andre klubber eller Idrætshøjskolen (750 kr./t. inkl. lys) på lige fod med andre, men vi skal bruge 6-700.000 kr. på dyre lejebaner for at få blot minimale træningsmuligheder for alle hold, der spiller ude hele året. Det er ikke muligt.

Vi ligger i centrum af et byvækstområde, hvor der i øjeblikket bygges som aldrig før. Der kommer 5.000 nye boliger inden for en radius på 1.500 m af vore baner i disse år.

Vi ligger i centrum af et byvækstområde, hvor der i øjeblikket bygges som aldrig før. Der kommer 5.000 nye boliger inden for en radius på 1.500 m af vore baner i disse år.

Vi får dagligt nye henvendelser fra forældre med boldglade børn, og medlemmerne strømmer til. Den udfordring tager vi meget gerne op, men rammerne skal følge med. Vi har valgt at prioritere både drenge-/herrefodbold og pige-/kvindefodbold. DBU og landets kommuner taler om at gøre noget for kvindefodbolden.

Det gør vi, men vi oplever ikke medspil fra Aarhus kommune i at skabe bedre rammebetingelser.

Vi ser et meget stort potentiale i at gøre fodbold til en idræt for alle, og vi prøver at løfte vort sociale ansvar på en række områder. Vi har mange velintegrerede medlemmer med anden etnisk baggrund. Vi har et hold for børn med celebral parese. Vi er i samarbejde med Parasport med at oprette hold for børn i specialklasserne i Aarhus Nord. Vi er i proces med at oprette hold for FC Prostata i Nordbyen.

Vi søgte i partnerskab med VR-hallerne om standardtilskuddet til kunstgræs på Vejlby stadion med lys, så vi på en og samme tid kunne få lidt bedre træningsforhold, øget banekapacitet og tilbyde stadion til tilskuerkampe i regntiden og uden for græssæsonen.

Det kunne afhjælpe presset på vore baner, så vi ikke skal stoppe for tilgangen. Samtidig kunne det løse en stor udfordring for flere af klubberne i kommunen, herunder vort eget kvindeligahold. I dag er vi henvist til at spille topopgør i kvindeligaen på kunstgræsbaner uden faciliteter overhoveder for tilskuere og presse. Når en enkelt af de valgte klubber samlet har tre femmands børnehold (U8D, U9D og U10P) og tre ottemands børnehold (to gange U11 og ét U13) og blev prioriteret frem for os eller IF Lyseng, må vi melde pas.

Vi forstår det simpelthen ikke. Vi ved godt, at vi formentlig bliver betragtet som ”ræven om de sure rønnebær” – men igen. Vi forstår det simpelthen bare ikke.

Vi vil som frivillige og ulønnede ledere i VSK Aarhus gerne arbejde hårdt for at skabe et stor klub med mange tilbud til en (nord)by i vækst. Det er et meget stort og udfordrende arbejde. Vi må konstatere, at vi ikke får megen hjælp fra Aarhus Byråd.