Debat: Både fokus på dialog og retssikkerhed for børn med handicap

Byrådet i Aarhus har med sit budgetforlig prioriteret penge til børn med handicap. Dialoggruppen børn med handicap hilser alle forbedringer af børnehandicapområdet velkommen. Dialoggruppen er dannet på baggrund af, at alt for mange forældre til børn med handicap kæmper med kommunen om at få hjælp til de udfordringer, forældrene står med i dagligdagen.

Byrådets budgetprioritering består i, at der gives penge til projektet Tættere på Familien (TPF), som reducerer antallet af sager for sagsbehandlerne. Fokus i TPF er, at hver sagsbehandler har bedre tid til at styrke dialogen og samarbejdet mellem forældrene og Handicapcentret.

Det synes Dialoggruppen børn med handicap, er meget positivt, fordi mange forældre oplever, at de ikke bliver ordentlig hørt, og at kommunikationen med Handicapcentret ikke altid har været den bedste oplevelse.

Men for dialoggruppen er det helt afgørende, at fokus omkring Handicapcentrets arbejde ikke kun er rettet mod bedre kommunikation og samarbejde.



Børne- og ungeområdet slap for de store besparelser i budgetforliget

For os står en styrkelse af børnenes og forældrenes retssikkerhed helt centralt i arbejdet med at forbedre forholdene for familier med handicappede børn. Det vil sige, at sagsbehandlingen af ansøgninger til f.eks tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og aflastning behandles sagligt, ordentlig og korrekt efter sociallovgivningen. Børnehandicapbestemmelserne er et retskravsområde, hvor der ikke er særlig stor margen for ”skøn” i afgørelserne. Rent juridisk må et indskrænket budget således ikke have betydning for afgørelserne.

Derfor hjælper en bedre dialog med sagsbehandlerne ikke ret meget, hvis det ikke også udmønter sig i, at forældrene får den hjælp, de er berettigede til, og som de har så hårdt brug for. Ydes hjælpen ikke tilstrækkeligt, bliver forældrene som følge af de belastninger, som barnets handicap udgør, sygemeldte og mister arbejdsmarkedstilknytningen.

Handicapcentret har over en årrække fået reduceret det årlige budget og skal derudover afvikle et tidligere genereret underskud, samtidig med at Handicapcentret får flere brugere. Det betyder, at den reelle nedskæring i budgettet er betydeligt større end den vedtagne budgetreduktion.

Nedskæringerne har medført, at færre familier med handicappede børn opnår den berettigede støtte, og det indebærer samlet set, at flere og flere sagsafgørelser ikke længere opfylder lovgivningens krav i afgørelserne.

Derfor appellerer Dialoggruppen kraftigt til, at byrådet ikke kun har fokus på antallet af sagsbehandlere, men at der også bevilges midler til støtteforanstaltninger, så børnenes retssikkerhed efterleves i henhold til sociallovgivningen.