Debat: Entreprenøren er ansvarlig for defekt cykeltunnel – men kommunen betaler

JP Aarhus bragte forleden nyheden om, at cykeltunnelen på havnen lukkes i 14 dage på grund af reparation. Der trænger vand ind i den. Men det er ganske normalt, udtaler en chef for det firma, der skal forestå reparationen. Han henviser til, at Limfjordstunnelen også repareres løbende. Han glemmer dog at føje til, at Limfjordstunnelen er 50 år gammel.



Og en repræsentant fra kommunen føjer til, at det er i samlingerne mellem tunnel og ramperne utætheden findes.

Faktum er, at denne tunnel har været utæt, lige fra den blev bygget.

Kort sagt: entreprenøren har ikke leveret en tæt tunnel. Men nu påtager kommunen sig udgiften til reparationen.

Hvordan kan jeg som almindelig borger vide, at tunnelen aldrig har været tæt?

Da den blev bygget, havde jeg min daglige gang på Aarhus Sømandshjem, som lagde jord til tunnelen. Så jeg fulgte byggeriet dagligt.

Da tunnelen stod færdig, blev den lukket i begge ender med en betonmur, fordi den først skulle tages i brug år senere. Inden væggene var færdigbyggede, sivede vandet i den færdige tunnel. Så måtte man montere en pumpe for at holde tunnelrummet tørt.

Da man et år senere skulle åbne tunnellen, viste det sig, at den var fyldt med vand. Man brugte to døgn for at tømme den, således tunnelen kunne åbnes og tilsluttes cykelstien.

Når jeg overhovedet beskæftiger mig med denne ”bagatelsag” i forhold til letbane, budgetoverskridelse osv., så er det for at vise, hvordan inkompetence hos teknisk forvaltning og den daværende rådmand Kristian Würtz (S) påfører alle os skatteborgere unødige udgifter.