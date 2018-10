Debat: Menneskets bedste ven med sennep og ketchup

I forbindelse med Food Festival i Aarhus for nylig afviklede man DM i Hotdog. En hund medvirkede klædt ud som hotdog. Den var holdt i stram snor, og det var nok også nødvendigt, for mon ikke den har haft mest lyst til at vride sig løs for at blive fri for ”brødene” på siderne og ”ketchuppen” på ryggen?

Er det i det hele taget ikke lidt nedværdigende at behandle sin bedste ven som en pølse, selv om der da blev budt på mange spændende udgaver af hotdoggen, og mon den ikke er blevet belønnet med et kødben for sin vennetjeneste?

Men behøver en hotdog for resten at være så raffineret?

Skal den ikke bare blive ved med at være det, den er: Et lille, hyggeligt traktement på et gadehjørne hos en venlig pølsemand, hvor man slapper af en lun sommeraften eller varmer sig en kold vinterdag?