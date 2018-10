Debat: Jeg elsker at bo i den hårde ghetto

For fem år siden fik jeg arbejde i Aarhus. De første år pendlede jeg frem og tilbage, men sidste efterår besluttede jeg mig for at flytte til byen. Jeg meldte mig ind i Aarhusbolig, og til min store glæde havde jeg en lejlighed allerede efter 10 dage.

12. januar i år flyttede jeg ind i Toveshøj. Jeg var lidt nervøs. Folk fra byen havde travlt med at fortælle mig, hvor bange de var for at køre igennem området om aftenen, og at de slet ikke kunne forstå, at jeg turde bo i Toveshøj.

Toveshøj er et fredeligt og smukt boligområde, med masser af store grønne træer og luft mellem blokkene Toveshøj er et fredeligt og smukt boligområde, med masser af store grønne træer og luft mellem blokkene

Stor var min overraskelse derfor, da det viste sig, at Toveshøj er et helt fantastisk fredeligt sted: store, lyse, velindrettede og billige lejligheder, højt serviceniveau fra Brabrand Boligforening, venlige og søde naboer, en fantastisk velkomst til mig som ny beboer – og masser af tilbud om at tage aktiv del i boligfællesskabet.

Jeg er meget glad for at bo her, og jeg ville ønske, at politikerne i Aarhus Kommune ville gå sammen med mig og de andre beboere i de områder, som er blevet stemplet som ikke bare ghetto, men hård ghetto(!) og tale områderne op i stedet for at tale områderne ned.

Bispehaven, Gellerupparken og Toveshøj bliver ikke forandret af, at politikerne river blokke ned i flæng. De eneste, der har gavn af dette forehavende, er de entreprenører, som skal rive blokken ned, og som får lov at bygge nye, dyre udlejningsejendomme.

Hvis politikerne insisterer på, at disse boligområder skal have af en større spredning i beboersammensætningen, så skal fortællingen om områderne være sandfærdige og ikke som i dag styret af fordomme og intolerance over for mennesker, der ikke ligner flertallet i Danmark. Byrådets flertal er i gang med at begå en meget stor fejltagelse. Lad vores boliger blive stående, og lad være med at hetze mod boligområder, hvor de færreste beboere magter at tage kampen op mod uretfærdigheder.