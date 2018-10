Når vi planlægger i Aarhus, mener Venstre, at vi gør klogest i at tænke det, vi planlægger, ind i et bredere perspektiv. Der skal tænkes på gode betingelser for erhvervslivet på tværs af brancher. Der skal tænkes arbejdspladser, miljø og ikke mindst livskvalitet for borgerne. Der skal kort sagt tænkes hele vejen rundt – holistisk.

Derfor ærgrer det os noget, at en gigantisk havneudvidelse på 140 hektar alene bliver gjort til et spørgsmål om, hvorvidt man vil havnen eller ej, om man vil arbejdspladser.

For så enkelt kan det ganske enkelt ikke stilles op.

I Venstre er og har vi altid set havnen og de arbejdspladser, den omfatter, som et plus for Aarhus. Intet har ændret sig på det punkt. Men spørgsmålet er ikke, om den nuværende havn skal være der eller ej. Spørgsmålet, der er rejst, er en gigantisk havneudvidelse. En havneudvidelse, hvor det er uklart, hvad den skal anvendes til, ligesom det ikke indgik i de diskussioner for kommuneplanen, der var til debat sidste efterår, hvilket havde været oplagt, da der var kommunalvalg.

En havneudvidelse, hvor man glemmer at få tænkt hele kommunen ind, men alene forholder sig til havnen og nogle måske, måske ikke scenarier dér.

En havneudvidelse, hvor man glemmer at få tænkt hele kommunen ind, men alene forholder sig til havnen og nogle måske, måske ikke scenarier dér.

For det første har vi mange forskellige brancher, vi skal tage hensyn til i Aarhus. Et vigtigt erhverv, der fremadrettet skal satses endnu mere på, er vores turismeerhverv. Vi kan bare se på alle de hoteller, der skyder op. Vi kan se turister blive kørt i bus til Mindeparken for netop at kunne nyde den smukke udsigt ud over den i dag åbne kyst.

Vi har afholdt Sculpture by the Sea og The Garden, ligesom der hver sommer afholdes det ene motions- og sportsevent efter det andet, netop fordi området rummer nogle helt særlige kvaliteter for Aarhus. Ligesom tusinder af borgere dagligt bevæger sig langs kysten og nyder netop dét, at Aarhus ligger direkte til skov og til den åbne kyst.

Den del mister vi, hvis vi udvider havnen med de 140 hektar, som havnen med borgmester og bestyrelsesformand Jacob Bundsgaard (S) for bordenden har søgt om.

Nu bliver der så udarbejdet en VVM-undersøgelse for den 140 hektar store udvidelse, således at planerne kan belyses nærmere, herefter må vi se, hvad det bibringer af oplysninger. For Venstre handler det i det videre forløb om at have en god dialog med borgerne, havnen, erhvervslivet og repræsentanter fra miljøorganisationer.

Sidst, men ikke mindst, så handler det om, hvilket Aarhus vi vil efterlade til vores børn og unge. For selv om opfyldning af havet med overskudsjord skal ske over de næste 40 år, og vi ikke ser konsekvenserne hverken om et eller to år, så har det konsekvenser. Vi har jo netop selv glæde af, at nogle før os har tænkt værdier ind som Mindeparken, Universitetsparken, Den Gamle By, Riis Skov og meget andet, der bidrager til vores stolthed over Aarhus og vores livskvalitet – den del mener vi i Venstre, at vi både kan og skal have øje for, samtidig med at der sker en bæredygtig erhvervsudvikling i Aarhus.