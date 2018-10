Debat: Danske renseanlæg viser vejen for bæredygtig udvikling

Marselisborg Renseanlæg i Aarhus er blandt verdens mest bæredygtige renseanlæg. Det er anerkendt i den internationale vandbranche, og hvert år besøger mere end 400 erhvervsdelegerede vores anlæg. Men hvad er det, der gør Marselisborg så unikt? Anlægget er i løbet af ganske få år udviklet fra at være energisluger til at være energiproducent. Udelukkende baseret på det spildevand, der tilflyder anlægget, producerer det tæt ved 100 pct. mere energi, end det forbruger – grøn energi, der sendes ud til forbrugerne i form af varme og el.

Og det er ikke bare i Aarhus, at renseanlæggene har taget et kvantespring i forhold til at udnytte ressourcerne i spildevand. Det sker også for eksempel København, Odense og Billund.

Hvorfor er det så vigtigt? Globalt set er rensning af spildevand en kæmpe udfordring. Mange steder på kloden mistes enorme mængder værdifulde ressourcer i rensningen, og renseanlæggene står ofte for mere end 20 pct. af energiforbruget i kommunerne. Det belaster kloden i form af tab af ressourcer og en voldsom CO 2 -udledning, da energien for størstedelens vedkommende kommer fra fossile brændstoffer. Hvis alle renseanlæg i verden var drevet som Marselisborg, ville vi spare miljøet for et meget stort negativt fodaftryk, og vi ville være et vigtigt skridt nærmere opfyldelsen af FN’s verdensmål for bæredygtighed.

Vi kan ikke tillade os at blive ved med at drive rovdrift på de ressourcer, der for manges vedkommende er knappe og løber tør om blot ganske få år. Der er derfor brug for at tage et nyt kvantespring i den teknologiske udvikling af verdens renseanlæg. Det spring tager Aarhus Vand med Aarhus ReWater. Her er der ikke blot tale om et nyt og større renseanlæg – der er tale om et gigantisk ressourceanlæg. Ambitionen er, at det bliver verdens mest ressourceeffektive renseanlæg.

Vi kan ikke tillade os at blive ved med at drive rovdrift på de ressourcer, der for manges vedkommende er knappe og løber tør om blot ganske få år. Der er derfor brug for at tage et nyt kvantespring i den teknologiske udvikling af verdens renseanlæg. Vi kan ikke tillade os at blive ved med at drive rovdrift på de ressourcer, der for manges vedkommende er knappe og løber tør om blot ganske få år. Der er derfor brug for at tage et nyt kvantespring i den teknologiske udvikling af verdens renseanlæg.

Navnet signalerer, at anlægget - udover at rense spildevand og sikre et optimalt vandmiljø i Aarhus Bugt – blandt andet også kommer til at producere energi og næringsstoffer samt genanvende renset vand i et omfang, der ikke er set andre steder i verden.

Vi skaber dermed ny værdi ved at lade ressourcerne indgå i cirkulære økonomier bl.a. ved salg af energi, gødning og renset spildevand. Derudover er formålet at reducere CO 2 -udledningen og genanvende knappe ressourcer som eksempelvis fosfor. Det skal både understøtte lokale og nationale ambitioner om at opnå energi- og CO 2 -neutralitet.

Det er en tårnhøj ambition at bygge verdens mest ressourceeffektive renseanlæg, og målet kan ikke nås med de løsninger og tænkemåder, der benyttes i dag, og derfor er der brug for stærke kræfter til både innovation og realisering af projektet. Aarhus Vand inviterer derfor de dygtigste eksperter i verden til at indgå i partnerskaber om udvikling af et ressourceanlæg, der med sin placering på Aarhus Havn også vil være en attraktion, der tiltrækker besøgende fra ind- og udland. Vi danner et klyngesamarbejde om Aarhus ReWater, som kan sammenlignes med andre klynger som i Silicon Valley og Boston, hvor private og offentlige virksomheder – veletablerede såvel som nye, innovative start-ups – samarbejder tæt med universiteter og andre vidensinstitutioner om at udvikle teknologier, vi i dag kun aner konturerne af. Vi har alle ingredienserne til et vellykket klyngesamarbejde og oplever allerede nu stor interesse for at være med på holdet.

Opgaven bliver at finde ud af, hvilke ressourcer, der vil være behov for at få ud af spildevandet i fremtiden – og ikke blot her-og-nu. Ligeledes skal klyngesamarbejdet medvirke til, at teknologierne bliver udviklet, så vi hele tiden kan omstille os. Vi skal kigge i krystalkuglen og definere, hvor vi gerne vil hen. Det kræver et innovativt mindset, for ellers ender vi med, at anlægget bygges op om eksisterende teknologi – og ikke til konstant fornyelse. Det handler om at bygge et evigt moderne og effektivt ressourceanlæg med plads til konstant teknologisk, samarbejdsmæssig og forretningsmæssig opfindsomhed.

Aarhus ReWater bliver en driver for udvikling af dansk vandteknologi, og det kommer til at styrke Danmarks position som verdensførende inden for vandteknologi. Det er sagt før, men jeg gentager gerne: Vand har alle potentialer til at blive det nye ”vind”.