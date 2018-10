Debat: Aarhus får nyt internationalt politisk parti

Det er på tide, at dansk politik igen bliver fremadskuende, modig og international, for Danmark har utroligt meget at tilbyde det internationale samfund. Jeg er landeleder for Volt her i Danmark, og sammen ønsker vi at samle nok vælgererklæringer, så vi kan stille op til Europa-parlamentsvalget i 2019.



Det er en realitet, at nationalkonservatisme og fascisme vinder indpas på det europæiske kontinent, og vi har derfor en forbandet pligt til at sørge for, at vores historiske lære på netop dette område ikke går tabt.

Når nationale partier i hele Europa alligevel tyr til populistiske tiltag og laveste fællesnævner, så må vi sige fra – men hvilket parti i Danmark kan egentlig gøre det i dag?

Det mod, vi fra tid til anden ser hos mellemledende figurer i danske partier, bliver ikke spejlet i ledelsen. Vi har i de seneste par måneder set mange etablerede politikere, der forlader deres partier og deres hårdt tilkæmpede pladser på Christiansborg, og det må vi tage som et vink med en vognstang om, at der er noget galt med den måde, vi fører politik på i Danmark.

Vi må komme væk fra, at Christiansborg sammenlignes med en skolegård, hvor de store mobber de små, og man er nødt til at danne kliker for at klare sig.

Vi er nødt til at skabe en ny form for politisk lederskab i Danmark. Ikke alene må vi gøre op med blokpolitikken og holde op med at stille spørgsmål om, hvem man peger på – vi må i stedet tage et aktivt, personligt ansvar for det samfund, vi faktisk har.

Danmark er en lille, åben økonomi med en kystlinje, der dagligt minder os om, at vi i høj grad påvirkes af, hvordan vindene blæser i resten af verden. Netop derfor skal vi have en stærkere stemme internationalt, så vi kan sikre vores fremtid for vores produkter, vores ideer og vores samfund.

Volt er dette nye politiske fællesskab. Vi er fra begyndelsen et europæisk parti, der med afdelinger i 30 lande over hele kontinentet samarbejder om ideer, udveksler erfaringer og derved bliver klogere på hinandens forudsætninger.

Vi arbejder sammen digitalt, og vi gør det muligt for borgere i hele Europa at deltage på lige fod i at skabe politik. Vi er fremadskuende og debatterende, og vi går i kødet på forskelligheder for at lære om hinanden, og hvordan vi i fællesskab kan rykke fremad.

Der er bred konsensus i Danmark om, at EU i højere grad skal tage teten i de store udfordringer, såsom klimaforandringer, migrationspolitik og sikkerhedsspørgsmål. I samme åndedrag ser vi større og større differentiering i vores samfund, fordi vores adgang til teknologi og individuelle løsninger gør os mindre afhængige af andre i vores daglige liv og gøren.

Volt har derfor en plan om at agere på lokalt, nationalt og europæisk plan for derved at forbinde vores ideer på tværs, styrke vores evner til at samarbejde og åbne vores øjne for nye måder at gøre tingene på.

Der ER en ny måde at føre politik på. Vær med.