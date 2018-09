Debat: Byrådet i Aarhus svigter de ældre

Sådan skal den kage skæres, altså hvis man er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus og hedder Jette Skive (DF).

Der tænkes her på, hvordan samme Jette Skive (JS) uklædeligt forsøger at lægge låg på den kendsgerning, at den afdeling, som hun er øverste chef for i Aarhus Kommune, og som har med ældre at gøre, blev den eneste afdeling inden for velfærden, der ikke undgik besparelser ved budgetforliget 19.-20. september. Ældreområderne skal igen spare, mens børn, skoler, hjemløse, og handicapområderne alle slap for besparelser.

Disse for den ældre medborger triste, og for rådmand JS pinlige, kendsgerninger, forsøger samme JS at feje ind under gulvtæppet ved i et indlæg d. 22. september, ”Frivillighedsåret skal bruges til at skabe fællesskaber for alle”, (Aarhus er Frivillighovedstad 2018), at lefle klamt for de mange frivillige, der gør et stort og gratis arbejde, for at det hele ikke skal bryde sammen inden for bl.a. ældreområderne i Aarhus. Et arbejde, der med årene er blevet forstærket mange gange på grund af nødvendighed grundet de mange besparelser, som uansvarlige byrødder udsætter velfærden i Aarhus for.

I mange år har jeg beskæftiget mig med bl.a. ældreområderne i Aarhus Kommune, både som medlem af Ældrerådet i Aarhus og som tidligere bestyrelsesmedlem for Plejehjemmet Tranbjergvænge, ligesom jeg i flere år var politisk aktiv og havde et tæt samarbejde med Jette Skive, da jeg var medlem og næstformand i en lokal afdeling for DF.

Lokalbestyrelsen havde mange problemer med JS, og hun var bestemt ikke nem at blive klog på, men hun forstod at fralægge sig ansvar og give alle andre end hende selv skyld for dårligdommene.

Nu slipper børn, unge, handicappede, skoler, delvis kunsten og kulturen for besparelser, mens som sagt ældreområderne skal spare igen.

Én af årsagerne til disse kendsgerninger er angiveligt, at de grupper, der undgår besparelser, har baglande der ”kæfter op”, og så falder slatne byrådspolitikere gerne til patten, når de opdager, at mange af dem er deres partistemmer.

Debat: Frivillighedsåret skal bruges til at skabe fællesskaber for alle

Men ingen ”kæfter op” og forsvarer de ældre. Jeg vil gerne medgive, at det er blevet bedre, siden Jan Ratchewitch blev formand for Ældrerådet i Aarhus: Nu kommer der da et pip herfra en gang imellem.

Jeg tror ikke, mange er bekendt med, at en ældre pensionist, der bor på plejehjem, der kun har sin folkepension at gøre godt med, stort set ikke har nogle penge tilbage, når alle egenbetalingerne har fundet sted. Blot husleje og mad sluger næsten hele folkepensionen.

Derfor skal skatteborgerne og vælgerne i Aarhus være opmærksomme på, at det er meget begrænset, hvor mange penge Aarhus Kommune egentlig selv betaler på ældreområderne.

De ældre betaler sammen med staten, der giver boligsikring, stort set selv alle boligomkostningerne. De ældre betaler selv for maden, kommunen får 75 pct. af sine omkostninger ved ældrebyggerier dækket af staten, og ikke mindst ældreområdet udnytter den frivillige gratis arbejdskraft i en grad, der har gjort, at tusindvis af betalte medarbejdere er blevet fyret; et faktum, man kan undre sig over, at Foa og andre fagforeninger stiltiende finder sig i.

Et emne, som man helst undgår at komme ind på, er døden, men som bisidder har jeg måttet vejlede, når familiemedlemmer har mistet et kært og nært ældre medlem, der kun har haft sin folkepension at leve for og efterfølgende ingen opsparing eller værdier har haft, der har kunnet betale bisættelsesomkostningerne.

Her forholder det sig sådan, at hvis den afdøde ikke selv har de midler, der skal dække en bisættelse til rådighed, ja, så er det kommunen, der skal betale. Mange efterladte bliver ikke informeret om dette, og flere, der i forvejen sidder stramt i det, betaler så de 25.000 kr., som en sådan bisættelse koster, måske ved at låne pengene, men det fortæller lidt om den ældres økonomiske vilkår, der år for år udhules.

Byrådet svigter de ældre i kommunen, men det indrømmer de i hvert fald ikke ”frivilligt”.