Debat: Ulykkelige tider

Sidste fredag aften drak vi her i familien champagne oven på budgetforliget i Aarhus Kommune. Lettelsen over, at besparelserne på bostederne for mennesker med handicap var trukket tilbage, var stor. Det havde været en katastrofe, hvis spareforslagene havde været gennemført.

Lørdag havde jeg tømmermænd. Ikke på grund af champagnen, men netop på grund af budgetforliget. For handicapområdet gik ikke fri af besparelser. Og selv om det er mindre besparelser end de først udmeldte, er det dog besparelser.

Dette på trods af at Lev Aarhus i høringsfasen havde påpeget, at Aarhus ligger på en alarmerende 97.-plads af de 98 kommuner, hvad angår udgifter til voksenhandicap. Dette på trods af at Lev Aarhus højlydt har undret sig over, at man kan bruge en grønthøster på områder, der forlods er helt forskelligt begunstiget. Dette på trods af at Lev Aarhus gennem længere tid har fortalt politikerne om, hvad det nuværende lave niveau helt præcist betyder for den omsorg, tryghed, pleje, som vi tilbyder mennesker med udviklingshæmning.

JP Aarhus fortalte i en artikel om kommunalt omsorgssvigt på et bosted i Østjylland midt i budgetforhandlingerne. Denne artikel blev fulgt op af et læserbrev fra SL’s lokalformand, der illustrerede, hvor meget taksten på et bosted i Aarhus halter bagefter f.eks. et bosted i Kolding.

I dag må vi konstatere, at politikerne i Aarhus Byråd – på nær tre – mener, at det er o.k., at niveauet i Aarhus er som det nuværende. Ja, politikerne mener tilsyneladende, at området endda sagtens kan bidrage med endnu nogle besparelser, f.eks. i form af effektiviseringer. I dag må vi konstatere, at det så er det liv, som politikerne i Aarhus mener er rimeligt at tilbyde mennesker med udviklingshæmning. Jeg er forbløffet og beskæmmet.

Kære borgmester Jacob Bundsgaard. Det her er bare ikke godt nok. Det er både urimeligt og umenneskeligt.

Hvad kunne du have gjort? Du kunne have skaffet flere penge. Der var mange forslag fra flere sider til udvidelse af råderummet, og du kunne have anvendt nogle af idéerne til at sløjfe besparelserne på de tunge velfærdsområder.

Du kunne også have vist politisk mod og undtaget handicapområdet for samtlige besparelser i lyset af de elendige forhold, der eksisterer i din kommune. Men du gjorde det ikke. For jeg tror, at du har glemt, at mennesker med udviklingshæmning er mennesker, der uden egen skyld er endt i en livssituation, hvor de er helt afhængige af andre menneskers godhed og velvilje. Den godhed og velvilje havde du ikke, Jakob Bundsgaard.

Jeg drak champagne fredag aften oven på budgetforliget. En mand skrev til mig: »Det er ulykkelige tider, når vi er nødt til at fejre, at vi beholder det, vi har.«

Ja, voksenhandicap beholdt såmænd ikke engang det, de havde. Det er i sandhed ulykkelige tider.