Kære danskere: Vi har skabt en kultur, hvor vi er ligeglade

Kære danskere.



Hvorfor skal vores gader, veje og parker flyde med skrald? Det kan da ikke passe, at vi danskere ikke kan finde ud af at smide vores skrald i skraldespandene. Og selvom der står en skraldespand to meter fra, hvor man står, vælger mange stadig at smide det på jorden.

Hver dag, når jeg går fra skolen og hen til busstoppestedet, ser jeg mindst 100 skod, som stammer fra cigaretter. Er folk ikke klar over, at de tager fem-seks år om at opløses, og imens frigøres de giftstoffer, som et cigaretskod indeholder?

Danmarks Naturfredningsforening skønner, at der hver dag bliver smidt omkring ni millioner skod. Det er over tre mia. skod om året. Man har fundet ud af, at det i gennemsnit koster 2 kr., når kommunerne skal samle et skod op.

Det løber op i over 6 mia. kr., som det kommer til at koste at samle op. Det er penge, som godt kunne bruges andre steder. Sundhed? Miljø? Uddannelse? Der er rigtigt mange andre steder, hvor pengene ville være bedre brugt.

Men det er jo ikke kun cigaretskod, som er problemet. Dåser, flasker, McDonald’s-poser og kopper er blandt det, man ser, som ligger og flyder på gaderne. Og når jeg går ned ad gaderne i Aarhus, ser jeg rigtig mange skraldespande, som bare ikke bliver brugt. Har vi skabt en slags kultur i Danmark, hvor langt de fleste er ligeglade med, hvordan vores veje, skove og parker ser ud, og hvordan vi behandler miljøet? En kultur, hvor rigtig mange er alt for dovne til, at de gider at smide vores skrald i skraldespanden 10 meter længere nede ad gaden?

Et ofte anvendt argument, som jeg tit møder er, at kommunerne alligevel skal betale for at samle det skrald op, så hvorfor skulle man dog gide at smide det i skraldespanden?

Men det er jo lige netop derfor, at kommunen skal betale. Det er jo, fordi man smider sit skrald. Kommunerne kunne virkeligt godt bruge pengene andetsteds.

Så kære danskere. Smid jeres plastikbøtter, McDonald’s-poser, cigaretskod og coladåser, og hvad I ellers har af affald, i skraldespandene. I både skåner miljøet, kommunerne, og I skåner jer selv fra at skulle se på det, og i stedet kan I nyde vores alles natur.