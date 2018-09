Debat: Jo, havbrug i indre danske farvande ER en katastrofe for miljøet

Brian Thomsen, direktør for Dansk Akvakultur har flere gange de seneste måneder beskyldt mig og SF (senest 16/9 i JP Aarhus) for populisme og skrækkampagne. Skal diskussionen fortsætte på dette niveau, kunne man i høj grad beskylde Brian Thomsen for opportunisme og ukritisk følgagtighed over for regeringen.

Kattegat er ikke egnet til havbrug. Det synspunkt bragte Dansk Akvakulturs daværende formand Ivan Bundgård Sørensen selv frem for to år siden: Dengang var synspunktet i den forening, som Brian Thomsen i dag er direktør for, følgende:

»Vi har fra Dansk Akvakulturs side hele tiden fastholdt, at Kattegat er uinteressant set med havbrugernes øjne.«

Dansk Akvakulturs formand henviste til logistiske udfordringer og skiftende vandtemperaturer, men først og fremmest til risikoen for lakselus.

Den tidligere formand for Brian Thomsens forening var i 2016 også stærkt kritisk over for den kreative bogføring, som har flyttet rundt på forureningen fra Danmark. Han mente, at havbrug i østjyske fjorde og Lillebælt skulle tilgodeses. Ingen af stederne er der plads.

Regeringen satser på Kattegat ved kynisk at forsøge at udnytte, at byer og landbrug har reduceret forureningen de seneste år og hurtigere end aftalt i Østersøkonventionen (Helcom).

SF deler den kritik som Dansk Akvakultur selv fremsatte for blot to år siden. Det er i strid med Helcoms principper at ”fylde op” med ekstra forurening i en periode, fordi man er tidsmæssigt foran med de nødvendige reduktioner.

Vandrammedirektivet og EU-Domstolen er lige så klar. Nye reduktioner venter i 2021, og her er det påståede ”miljømæssige råderum” til havbrug helt væk, fordi i hvert fald landbrug og måske også byerne skal reducere yderligere.

Regeringens ”miljømæssige råderum” har intet med virkeligheden at gøre.

De berørte områder har alle dårlig vandkvalitet og stresses yderligere af andre påvirkninger, såsom bundtrawling. Havbrug og tilhørende muslingefarme vil lægge beslag på mange km2 havbund.

Der er ganske enkelt ikke et miljømæssigt råderum, tværtimod.