Debat: Vi vil bygge bro med social inklusion

Kulturminister Mette Bock har netop afsat en pulje på 24 mio. kr., til at flere mennesker fra udsatte boligområder og parallelsamfund kan få adgang til kunst og kultur – og dermed adgang til fællesskab og værdier, der samler os (Jyllands-Posten, kronik 24/8).

De idéer og tanker, vi beskæftiger os med i Kunstnerhuset Karavana, er et godt udgangspunkt for at tage del i den vigtige debat om, hvordan vi skaber et inkluderende samfund, også i forhold til mennesker med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

Social inklusion er i skærpet grad kommet på dagsordenen efter FN’s handicapkonvention fra 2006, der forpligtiger alle medlemslande til at skabe lige muligheder for alle uanset fysiske eller psykiske handicap.

Inklusionspolitikken handler således både om at undgå eksklusion fra særlige steder, men også om at skabe muligheder for at deltage i sociale fællesskaber. Disse samfundstendenser synes at afspejle sig i et nyt syn på mennesker med handicap og en ny opfattelse af normalitet i forhold til integration og inklusion, samt heraf nye typer af pædagogik. Derudover er der et ønske om at skabe forståelse mellem mennesker med særlige behov og det omgivende samfund.

Kunstnerhuset Karavana tager afsæt i Aarhus Kommunes handicappolitik med troværdighed, respekt, engagement og sammenhæng som bærende elementer. Vi arbejder for, at mennesker med handicap i lighed med andre skal trives og have mulighed for at udvikle sig og anvende deres egne ressourcer, så de kan tage ansvar for eget liv. Det sociale arbejde har derfor fokus på at støtte borgeren i at mestre eget liv så langt som muligt og således være aktiv og bidragende til det omgivende samfund. Den måde, vi arbejder socialpædagogisk på, bidrager til at udvikle en bedre praksis i forhold til social inklusion af voksne med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.



I vores moderne, individualiserede samfund er der et stigende behov for inkluderende fællesskaber, samhørighed og værdier, der samler. Kunstnerhuset Karavana har i 25 år arbejdet målrettet med social inklusion netop ved at bruge teater, musik og billedkunst som middel. Arbejdet med kunst og kultur inden for kategorien Outsider Art har resulteret i mange forestillinger, koncerter og udstillinger, og en mangfoldighed og rigdom af kunstneriske udtryk er blevet præsenteret.

Karavanas kunstnere bliver aktive medspillere både i eget liv og på et samfundsmæssigt væsentligt plan, jvf. handicapkonventionen om social inklusion. Karavanas kunstnere bliver aktive medspillere både i eget liv og på et samfundsmæssigt væsentligt plan, jvf. handicapkonventionen om social inklusion.

»Ind i kunsten – ud i verden,« har været overskriften for det kunstneriske og pædagogiske arbejde, og Kunstnerhuset har udviklet sig fra – i 1993 – at have til huse i en lille barak til – i dag – at have eget arkitekttegnet hus. Huset er bygget og tilpasset Karavanas tre afdelinger: teater, musik og billedkunst. Mange mennesker har igennem årene været involveret i Kunstnerhuset, og sammen har vi arbejdet for, at mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne skulle have mulighed for at arbejde med og dygtiggøre sig inden for kultur og æstetik. I Kunstnerhuset Karavana arbejder nu dagligt 35 borgere med forskellige handicap, som igennem arbejdet med æstetiske udtryk får selvværd, respekt og anerkendelse fra omgivelserne. De vokser med arbejdet. Nogle er sprogligt velfunderede, andre har svært ved at tale forståeligt. Nogle kan selv tage med offentlige transportmidler, andre kan ikke. Men fælles er kunsten som mødested og som redskab til at fortælle historien om sig selv og verden.

I over 10 år lå Lene Foli derhjemme og sov. »Jeg havde ikke noget liv, jeg sov hele tiden,« fortæller hun. Lene Foli var vågen om natten, men lavede ikke noget. For to år siden startede hun som skuespiller i Kunstnerhuset Karavana, og her fik hun et helt nyt liv. Hun står nu tidligt op om morgenen for at komme på arbejde til tiden, når prøverne på teatret starter. Hun træner og øver. Hun har tabt mange kilo og kan nu komme ned på gulvet og lave maverulninger. »Det havde jeg ikke troet skulle ske for mig,« fortæller Lene Foli. Hun har fået selvtillid, er begyndt at date og har lagt de mange år i sengen derhjemme bag sig.

Nu er Lene Foli i fuld gang med at øve forestillingen ”At finde lyset i mørket”. Det er Kompagni Karavanas 25-års jubilæumsforestilling, som har premiere i oktober. Hun glæder sig hver dag til at komme på arbejde, og »det er bare det bedste, der er sket i mit liv,« siger hun, som også har haft en udfordrende skoletid med mange drillerier og mobning. På Karavana har alle borgerne en særlig historie med sig; både på grund af de særlige livsvilkår, de har som handicappede, men også som udfordrede og ekskluderede af fællesskaber.

I Kunstnerhuset Karavana tager vi udgangspunkt i arbejdet med æstetiske læreprocesser, her forstået som den kundskab, man får gennem sanser, følelser og oplevelser, hvordan livet opfattes og erkendes. Eleverne får gennem sanser og indtryk mulighed for at gøre erfaringer, opdage nye sider af sig selv og gennemgå en personlig udvikling. Arbejdet giver rum til at være aktivt handlende i egen læreproces, hvor eleverne betragtes som medskabere af viden og som bidragende til at frembringe ting af betydning. Arbejdet er i fokus, og den enkeltes sensitivitet over for udtrykkets fremtræden er redskab for arbejdet med teater og billedkunst på Karavana. De fleste af eleverne i Kunstnerhuset vokser af denne tilgang til undervisningen og vejledningen. De tager det til sig, og herigennem vokser det rummelige fællesskab, hvor alle har noget at byde på og bidrage med.

Centralt og afgørende i arbejdet på Karavana er de høje krav, vi stiller til borgerne. Her bliver man taget alvorligt, man skal gøre sit bedste, øve sig, og ud af det vokser man og bliver dygtig til sit arbejde. Vi forventer noget af dem, der kommer i Kunstnerhuset Karavana. Vi tror på dem og bakker dem op, når det er svært. Den tilgang er der gode erfaringer med, og Lene Foli er et godt eksempel på dette. Gennem teater og dramaøvelser har hun udviklet sig, og hendes liv nu meget anderledes, end det var for et par år siden. Hun er kommet i gang igen, er glad og udvikler sin drøm og sit talent som skuespiller. Forestillingerne spiller for fulde huse, og publikum kommer fra nær og fjern for at opleve den særlige form for teater, der arbejdes med her. Lene Foli glæder sig til at stå på scenen, men er også lidt spændt på det. »Man kan godt have lidt sommerfugle i maven, når man står der på scenen, og alle kigger på en«, siger Lene. Der bliver fuldt projektørlys på hende, når forestillingen spiller i Karavanas egen teatersal.

I kunstnerhuset Karavana er arbejdet med teater, musik og billedkunst ikke blot et middel til at arbejde med integration og social inklusion af borgere, men også et selvstændigt udtryk og mål, som har en værdi i sig selv som kulturelt og æstetisk udtryk. Kunst og kultur er således ikke blot et instrumentelt redskab eller et middel, der skal måles på sin aktuelle nytteværdi. Eleverne får på Karavana mulighed for, på egne og særlige vilkår, at skabe og udtrykke sig igennem arbejdet med æstetiske processer, som det at male egne unikke billeder på lærreder eller indtræde i en personlig rolle i en forestilling. Her arbejdes med det anderledes og det skæve. Her udfoldes det særlige og det personlige kunstneriske udtryk, som hver enkelt har som en producerende og skabende kraft. Her opstår værker, der – også i det omgivende samfund – ansporer både til begejstring, undren og eftertanke, men også til diskussioner om, hvad der er god kunst. Publikum udfordres, og der opstår en vekselvirkning. Når Kunstnerhuset turnerer lokalt, nationalt og internationalt med forestillinger, koncerter og udstillinger skabes et fælles mødested og samtalerum uanset social baggrund, etnicitet, alder, køn og handicap. Her etableres et respektfuldt og ligeværdigt møde mellem mennesker, hvor vi gensidigt får indblik i hinandens liv, større forståelse for forskelligheder, men samtidig også mulighed for at opleve et fællesskab og samhørighed, som rækker ud over det vante. Det har stor betydning, at man som borger kan være aktiv og deltagende og bidrage på egne præmisser med det, man kan; og det er netop her – gennem kunsten – at dialogen og inklusionen finder sted.

I 2018 har vi i Kunstnerhuset Karavana haft fokus på vores lokalområde i Aarhus Nord som et særligt indsatsområde. Vi har ønsket at udvide og udbygge vores lokale kontakter til erhvervsliv, beboere i området, uddannelsesinstitutioner, arbejdsformidlingen, skoler, lokalcentre m.v. Det har afstedkommet mange positive tilkendegivelser, og det har resulteret i indgåede aftaler om kommende lokale arrangementer i 2019. Det er et fokus, vi fortsat vil have, da vi ser gode muligheder for at udvikle og fortsætte samarbejdet med de nu etablerede kontakter samt at opdyrke nye.

I Kunstnerhuset Karavana går vejen til social inklusion således gennem kunst og kultur. Her er arbejdet med Outsider Art vejen ud i verden for mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Mennesker som igennem deres særlige livsvilkår har noget helt unikt at vise og en særlig historie at fortælle. På Karavana er social inklusion således en helt grundlæggende del af den socialpædagogiske tilgang. Man kan ikke forestille sig dette arbejde, som pågår i Kunstnerhuset, uden at eleverne også kommer ud i verden og bidrager, deltager og viser det, de kan. Karavanas elever har rejst ud i verden, haft oplevelser, mødt publikum og fået venner, har udfordret rammerne for, hvad de kunne, og er vendt tilbage til atelieret, lydstudiet og teatret beriget og mættet af indtryk, klar til at udforske nye horisonter. Fra Kunstnerhuset bygger vi bro ud til verden.

Tak til kulturminister Mette Bock for puljen på 24 mio. kr. til fortsatte projekter, der arbejder med udsatte borgere, social inklusion, kultur, værdier og fællesskaber.