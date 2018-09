Debat: Frivillighedsåret skal bruges til at skabe fællesskaber for alle

Knap halvdelen af aarhusianerne laver en eller anden form for frivilligt arbejde. Rigtig mange laver indsatser for og med ældre, ensomme og udsatte borgere, og omkring 3.000 mennesker er på den måde en del af Sundhed og Omsorg.

Det er en ret stor flok af mennesker, som hjælper – de bliver også kaldt for frivillige - og der går næppe en dag, hvor vi ikke oplever, at der bliver holdt arrangementer for, af og med frivillige i Aarhus, hvor frivillige går sammen om at skabe gode stunder for ældre medborgere.

I 2018 har Aarhus også titlen som Europæisk Frivillighovedstad - en titel, der hvert år gives til en by, der har gjort eller gør noget ekstra for at skabe gode rammer for frivillige. I Aarhus har vi valgt at bruge æren til at anerkende frivilligheden og vil undersøge, hvordan vi kan være med til at gøre det endnu nemmere, sjovere og mere tilgængeligt at være frivillig i Aarhus, hvad enten man er en del af en organisation, vågekone på et plejehjem, ildsjæl i en sportsforening eller medborger med en særlig sag.

Jeg bliver derfor rigtig ked af at læse i avisen (JP 17/9), at medlem af Aarhus Kommunes Ældreråd Inge Lise Johansen har en oplevelse af, at vi ikke vil markere FN’s internationale Ældredag i 2018.

Jeg skal være den første til at anerkende det store engagement og utrættelige arbejde som både Inge Lise Johansen og de øvrige medlemmer af Aarhus Kommunes Ældreråd lægger i arbejdet med at gøre Aarhus til en god kommune for alle ældre. Blandt andet derfor valgte vi også at give tilsagn om at støtte Inge Lise Johansen ansøgning om opbakning til FN´s Ældredag den 1. oktober med op til 10.000 kr. til annoncering, oplæg og forplejning.

Samtidig tilbød Sundhed og Omsorg at bakke op om arrangementet ved at stille nogle af vores øvrige ressourcer til rådighed. De kunne gratis bruge kultur- og medborgerhus Elværket i Åbyhøj, hvilket kunne have dækket de udgifter, som arrangørerne mener, der mangler til arrangementet.

Vi tilbød også, at de kunne benytte Sundhed og Omsorgs samarbejdsaftaler med en række kulturaktører og -institutioner, sådan at de kunne have fået underholdning til en meget billig pris, hvis ikke gratis. Ingen af disse tilbud ønskede arrangørerne at benytte.

Jeg vil gerne beklage, at man har oplevet ovenstående tilbud som manglende opbakning, men jeg vil også understrege at året som Europæisk Frivillighovedstad ikke er et eventår, hvor der er afsat ekstra puljer til særlige arrangementer – herunder afholdelse af FN´s Ældredag.

Året som Europæisk Frivillighovedstad er et år, hvor vi arbejder for at skabe gode rammer og fællesskaber for alle. Derfor bruger vi blandt andet kræfterne på at diskutere og undersøge, hvordan vores eksisterende fællesskaber kan åbne sig og inkludere dem, der i dag føler sig udenfor. Ligesom vi er optaget af, hvordan borgere med få ressourcer – f.eks. handicappede eller særligt sårbare borgere – også kan tage del i fællesskaber som frivillige og blive anerkendt for de ressourcer, de også har.

Jeg håber, at Inge Lise Johansen og arrangørerne alligevel får et godt arrangement den 1. oktober, for der er ingen tvivl om, at selv om de ikke får alle midler kvit og frit, som de har efterspurgt, så er der opbakning til deres idé og deres foretagsomhed.