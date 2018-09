Debat: Æstetik er vigtig i hverdagen

Æstetik og sanselighed får os til at genopdage hverdagens rum. Det kan få udvidet vores horisont. Og i en tid, hvor vi stresser rundt og næsten ikke når at se byen omkring os, er det vigtigt med sanselighed i hverdagen. Men det kræver mod at blive kropsbevidst i et lyskryds.

Det er der teoretisk belæg for, hvilket jeg udfolder i min forskning på Aarhus Arkitektskole og i min designpraksis Between Architecture and People. Det er også meningen med installationen ”Urban Carpet”, som jeg udviklede til Aarhus Festuge i samarbejde med arkitekt og ph.d.-studerende fra Aalborg Universitet Elias Melvin Christiansen.

”Urban Carpet” er et ”tæppe” vævet sammen af små stykker træ, som dækkede øen midt i lyskrydset foran Banegårdspladsen.

I én uge har tæppet dækket øen midt i lyskrydset. Tæppet er nu taget ned. Men bare på de syv dage skete der meget på den oversete ø midt i vejkrydset.

Tæppet gav en lyd, når man gik over den. Og afhængig af, hvor hurtigt man gik, var lyden en ny. Man kunne dufte tæppets materiale – forkullet træ, som var inspireret af den Japanske Shou Sugi Ban-teknik. Og så gav tæppet en visuel tilstedeværelse til øen, som man er så ofte gået forbi uden at se. Ligesom et tæppe i en dagligstue fremhævede ”Urban Carpet” et fællesrum midt på vejen.

Mine observationer viser, at mens tæppet lå på øen, var mennesker meget mere aktive i deres krop. De fleste undersøgte tæppet med øjnene – de kiggede ikke ned i deres telefoner eller lige frem mod busserne og butikkerne; de kiggede ned på tæppet, til højre og til venstre. Deres blik vandrede langsomt.

Mange trampede med deres fødder på tæppets overflade for at få lyden frem. Nogle lavede runde undersøgende bevægelser med deres fødder – de rørte og følte overfladen. Nogle få begyndte endda at danse. Og andre gik på tværs af øen og undersøgte dens kanter, hvor tæppet havde lagt sig som en bølge.

De mange individuelle sanselige udforskninger gik faktisk hånd i hånd med sikkerheden.

Mine observationer viser nemlig også, at mennesker stod langs tæppets kant og på dets midte, mens de ventede på øen på skiftet mellem rødt til grønt lys. Tæppets kant var sat 50 cm væk fra øens kant for at være væk fra kørebanen grundet sikkerhed. Og når tæppet blev fjernet, begyndte mennesker igen at stå langs øens kant, mens de ventede på det grønne lys. De begyndte altså igen at stå meget tættere på vejen.

Desværre, grundet klager fra bekymrede borger, blev tæppet taget ned tidligere end planlagt. Tæppet er en prototype og var helt sikkert ikke perfekt. Det vil blive videreudviklet, så dets kant er mere holdbar.

Men dets effekt på adfærd og opmærksomhed i vejkrydset rejser spørgsmål for, hvordan borgere, kommuner, ingeniører og arkitekter skal tilgå fremtidens byrum. Æstetik og sanselighed må ikke glemmes i søgen på funktionalitet og hverdagens ensformighed.

”Urban Carpet” var ikke tænkt som en installation, der skaber et mere funktionelt eller mere hyggeligt byrum. Den var sort i farve. Der var ingen blomster eller græs eller bænke. Men til gengæld fik den gang i kroppen og i lysten til at udforske det oversete byrum. Altså vakte det en kritisk sanselighed.

At sanse et vejkryds er også at blive kropsligt opmærksom på trafik og forurening, på træet midt i overgangen, og på hvordan mennesker, biler og natur sameksisterer i vores byer. Denne kropslige erfaring er vigtig, hvis vi skal reflektere over byernes og klimaets fremtid.

Jeg er overbevist om, at der er rigtig meget for os at opdage og lære i de oversete byrum. Byen er fyldt med usynlige kvaliteter på steder, hvor – ligesom i lyskrydset – det praktiske dominerer det æstetiske. Med materialitet kan disse kvaliteter fremhæves, og derved kan vi blive bevidste om det, som vi ikke kan se.

”Urban Carpet” er et forsøg på at fremhæve de æstetiske i et af hverdagens oversete byrum. Og installationen er en opfordring til at give æstetik i hverdagen en ekstra chance.