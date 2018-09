Debat: Forslag til et højhus på Hængslet igen

Op til kommunalvalget ønskede kommunen at få bygget et højhus på 14 etager på Hængslet, som er hjørnegrunden ved Nørreport og Bernhardt Jensens Boulevard. Opbakningen til projektet forsvandt dog under valgkampen, da vi i Fællesrådet for Aarhus Ø kunne vise, at rådmand og forvaltning var så fedtet ind i projektet, at der næppe kunne være tale om et reelt udbud af grunden. I stedet besluttede politikerne, at Hængslet skulle indgå i den samlede udviklingsplan for indre Aarhus Ø, som også skulle omfatte borgerinddragelse og en offentlighedsfase.

Nu har forvaltningen fremsendt forslaget til udviklingsplan til politisk behandling. Man roser sig af at have lyttet til borgerne, og man gengiver en række borgercitater. Men desværre er der tale om en temmelig selektiv hørelse. Forslaget til bebyggelse af Hængslet ligner forslaget fra 2017, bare med den forskel, at nu er højhuset på ”kun” ni etager. Men det kommer stadig til at virke som en mur, der lukker af for kig til vandet og til Aarhus Ø. Det er der ikke en eneste, som har anbefalet på de offentlige møder, og vis mig den borger, som har indsendt et ønske om en stor klods af et kontorhus bygget helt ud i hjørnet til Nørreport.

Fællesrådet for Aarhus Ø har indsendt et gennemarbejdet forslag til en smuk måde at bebygge Hængslet på, som ikke er nævnt i udviklingsplanen med et ord. Forslaget har fået ros af arkitekter og andre fagpersoner, så fagligt er der ikke noget at komme efter. Hvorfor lytter man overhovedet ikke til fællesrådet, som kommunen selv har nedsat for at have et forum, som repræsenterer beboerne?

Nu må vi håbe, at der er nogle politikere med røv i bukserne, der mener det med offentlighedsfase og borgerinddragelse alvorligt. Hvis I gør det, så læg kommunens og vores forslag ud i offentligheden, og hør, hvilken vej stemningen går.