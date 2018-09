Debat: V: Drop ny etape af letbanen

Selvom Aarhus skal ud i en spareøvelse skal byen fungere efter bedste evne. Det vil Venstre tage hånd om. Derfor er vores klare oplæg til de kommende budgetforhandlinger også, at den kollektive trafik går fri for besparelser. Vi må ikke slække på byens infrastruktur, men vi skal bruge midlerne, der er til rådighed på en bedre og mere effektiv måde end vi gør i dag.

I stedet for at bygge flere skinner, bør vi kigge på bedre og billigere løsninger som f.eks. BRT busser I stedet for at bygge flere skinner, bør vi kigge på bedre og billigere løsninger som f.eks. BRT busser

Derfor er det også vigtigt for os at Letbanens etape 2 ikke bare igangsættes. I stedet for at bygge flere skinner, bør vi kigge på bedre og billigere løsninger som f.eks. BRT busser. En sådan løsning har samtidig den fordel, at vi undgår at rive Park Alle, Banegårdspladsen, Vester Allé og Viborgvej op.

Vi skal værne om den gamle bykerne, der er træng nok i forvejen. Letbanen er for ufleksibel, for dyr og har alt for lange udsigter til at blive realiseret. Med BRT busser kan vi simpelthen gøre mere – for mindre.

I valgkampen i fjord var en af vores mærkesager infrastrukturen. Det er det stadig. Derfor ønsker vi også at genoprette serviceniveauet i vintertjenesten, som desværre oplevede besparelser ved sidste års budgetforlig.

Besparelsen betyder eksempelvis, at 240 kilometer cykelsti i kommunen kun vil blive sneryddet ved kraftigt snefald. Dette har naturligvis konsekvenser for fremkommeligheden på stinettet, og samtidig forringes trafiksikkerheden.

Trafiksikkerhed, infrastruktur og den kollektive trafik er vigtige områder, der ikke må blive offer for en spareøvelse. Der er rigelig med udfordringer for den enkelte borger i kommunen i at komme fra A til B. Det må vi ikke komplicere, men snarere smidiggøre.