Debat: Region Midt skærer i karkirurgien i Viborg

Kære regionsråd. I er i færd med at amputere en vigtig del af den karkirurgiske afdeling i Viborg. Dette sparetiltag er meget betænkeligt.

Karkirurgisk afdeling i Viborg er en unik afdeling i Danmark. Den har som eneste afdeling i Danmark alle funktioner samlet under ét og samme tag. Dette forhold gør den til en enestående uddannelsesafdeling.

Når I flytter behandlingen af de centrale karsygdomme til Aarhus, gør I afdelingen langt mindre attraktiv for såvel læger under uddannelse som for de færdige specialister.

Ligeså ødelægger I afdelingens forskningsmiljø.

Så sent som den 13. september besøgte jeg som patient sårklinikken for første gang. Jeg fik en fantastisk behandling. Og jeg blev mødt af et kompetent tværfagligt team, der yderst professionelt tog hånd om mit problem.

Personalet lod sig ikke distrahere af, at deres sygehusledelse netop var blevet fyret, men jeg mærkede det.

Nye Borgerlige – Liste D – vil nedlægge regionerne og styrke de mindre sygehuse i nærområderne.