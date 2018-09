Debat: Kære byråd: Fritag voksenhandicap-området for besparelser

Efter en grum artikel i JP om en udviklingshæmmet der har været udsat for kommunal omsorgssvigt, lyder der endelig nye toner fra Socialdemokraterne, de vil prøve at lempe sparekravene på voksenhandicap-området. Det var på tide, kunne man sige.

Flere kompetente pædagoger og ledere af bosteder med faglig kompetence indenfor det felt de har ansvaret for, må være mindstekravet, når vi pårørende skal betro kommunen vores guld.

Desværre sker ansættelser af personaler og ledere efter devisen hvad har vi i jobbanken som kan bruges her, dvs., har man bare en pædagoguddannelse, så tager man vedkommende uanset om det er en, der kommer fra normalområdet eller handicapområdet.

Der er en verden til forskel, og mennesker med autisme kræver helt særlige kompetencer fra pædagogerne. Det har de så ikke altid og derfor sker der magtanvendelse mod borgerne eller vold mod personalet, som kunne have været undgået, hvis efteruddannelse og kompetenceudvikling var på dagsordenen. Man flytter ledere hen, hvor de bliver inkompetente pga. besparelser og jobrokader, intet under, at det går galt af og til på bostederne.

De seneste års heftige besparelser har betydet en kraftig afspecialisering.

I amternes tid var der fokus på udvikling og indførsel af ny viden på handicapområdet. Siden kommunalreformen 2007 har kommunerne trukket borgere hjem fra højprofilerede kompetente bosteder, til deres egne ukvalificerede inkompetente steder.

Det er ganske få bosteder, der har fokus på udvikling og opkvalificering, og med den nye sparerunde frygter jeg, at det også disse steder er slut med denne udvikling.

Byrådet har udtalt, at det er svært at undtage enkelt områder fra besparelse. Nej kære byråd det er ganske let at vælge at fritage voksenhandicap-området. I skal bare tænke på, at lige pludselig kan det være jer selv eller en af jeres pårørende, der bliver afhængig af et værdigt, trygt og sundt liv på et bosted.