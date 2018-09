Debat: Sundhedsministeren gav mig en bredside - her kommer fakta

I JP Aarhus forleden giver sundhedsminister Ellen Trane Nørby mig en ordentlig bredside på baggrund af et indlæg, jeg har skrevet om ministerens underfinansiering af et landsdækkende psykiatrisk akutberedskab og det meningsløse bureaukrati, som Psykiatriens Huse arbejder under.



Begge dele betegner hun som “fake news.”

Om akutberedskabet: Det er en nødvendig og rigtig udvikling, som der er stort behov for. Men ministerens finansiering er utilstrækkelig; hun har bevilget 80 mio. kr. over fire år til det, altså 20 mio. kr. om året, som regionerne kan søge. Bevillingen er baseret på erfaringer med en enkelt psykiatrisk ambulance i Region Hovedstaden, en ambulance der koster 6,25 mio. kr. om året. Det vil sige, at Ellen Trane Nørby har bevilget midler til lige over tre ambulancer - som landets fem regioner skal deles om. Jeg håber, hun vil forklare, hvordan det kan kaldes for et landsdækkende akutberedskab?

Om Psykiatriens Hus i Silkeborg: Fakta er, at kommunale og regionale medarbejdere på grund af lovgivning - som er ministerens ansvar - i dag skal indhente de samme oplysninger fra psykisk syge mennesker og deres pårørende, fordi de ikke må deles om informationen. At det i dag ikke kan ses, hvilke behandlinger de hver især har påbegyndt med en patient - fordi de ikke må dele information. At medarbejdere med samme arbejdsplads i Psykiatriens Hus i dag er nødt til formelt at overføre myndighedsansvaret for en patient imellem sig, igennem en central visitation eller vedkommendes egen praktiserende læge, inden et behandlingstiltag kan påbegyndes. Et bureaukrati, der kan forsinke i dagevis, kan være en katastrofe for et psykisk sygt menneske med akut behov for hjælp.

Overordnet er Psykiatriens Huse en rigtig positiv udvikling af den hjælp, samfundet har til psykisk syge mennesker og deres pårørende. Modellen mindsker antallet af genindlæggelser og gør det lettere at få hjælp.

Det er ukorrekt, at jeg har påstået, at “regeringen er modstander af Psykiatriens Hus”, men det er korrekt, at jeg har undret mig over, at sundhedsministeren ikke for længst har gjort op med en lovgivning, som hun og regeringen har ansvaret for, der er massivt ressourcespild. Det siger hun nu, at hun vil gøre - så må vi vente på, at det rent faktisk sker. Det er glædeligt, at ministeren siger, at hun endelig vil fjerne et bureaukrati, der er en kilde til frustration for psykisk syge mennesker, deres pårørende og de mange medarbejdere i psykiatrien - der gør et fantastisk stykke arbejde på en svær baggrund.