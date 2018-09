Debat: Ny forsøgsordning skal sikre bedre udnyttelse af udbudsaftalerne

I forbindelse med regionens budgetforhandlinger lykkedes det at få inkluderet en forsøgsordning, der skal afdække mulighederne for en bedre udnyttelse af udbudsaftalerne med samarbejdshospitalerne.

Regionen er generelt god til at forhandle udbudsaftaler, men desværre oplever en række af samarbejdshospitalerne, at vi ikke får det maksimale ud af disse aftaler.

Borgerne har ret til at benytte sig af det udvidede frie sygehusvalg, hvis de ikke kan tilbydes udredning, undersøgelse eller behandling på et af regionens egne hospitaler inden for 30 dage.

Når borgerne vælger at blive behandlet på et aftalehospital gennem det udvidede frie sygehusvalg, afregnes hospitalet med den såkaldte DUF-takst, der er en procentdel af DRG-taksten, Diagnose-Relaterede Grupper, som er afregningsgrundlaget for diverse behandlinger.

Hvis vi i højere grad formår at henvise patienterne til et samarbejdshospital via en udbudsaftale, kan vi få behandlet flere for den samme pris, da afregningen i denne sammenhæng udgør en langt lavere procentdel af DRG-taksten end DUF-taksten.

En udfordring i denne sammenhæng er, at der skal indhentes mundtligt samtykke, før regionen kan henvise en borger til et samarbejdshospital. Forsøgsordningen går derfor i sin enkelthed ud på, at regionen begynder at ringe ud til patienterne for at indhente dette samtykke.

Formålet med ordningen er bredspektret, da den ud over at sikre, at regionen får mest muligt for pengene og hurtigere behandling af patienterne, forhåbentligt også kan styrke samarbejdet med samarbejdshospitalerne, da de i højere grad vil blive i stand til at planlægge deres kapacitet ud fra udbudsaftalerne. Endeligt har forsøgsordningen også et socialt sigte, da 11 pct. af borgerne, der har ret til at blive behandlet på et aftalehospital, aldrig reagerer på patientbrevet – ved at ringe ud til borgerne kan vi sikre, at flere bliver opmærksomme på deres rettigheder.