Debat: Det værste ved at studere på universitetet

Jeg læser historie på Aarhus Universitet og elsker mit studie. Men noget, der går mig på, når underviserne giver 50-60 siders læsestof for som lektie, er, når de ikke siger, hvad der skal være fokus på i ens læsning. Det er frustrerende som studerende at læse de 50-60 sider og synes, man har forstået det fint, men det, man skulle have lagt mærke til, var hvor mange gange patos- og logos-argumenter bliver anvendt i teksten. Så er det, som om jeg har spildt min tid med at læse teksten, for jeg har ikke lagt mærke til den lille detalje. Dette er, så vidt jeg husker, ikke kun et problem på universitetet, men også i folkeskolen og gymnasiet.

