Debat: Det spidser til

Onsdag aften afholdt JP Aarhus det eneste borgermøde om besparelserne i kommunen. Her havde borgerne en unik mulighed for at give politikerne det sidste besyv med, inden slutspurten i spareforhandlingerne.

Nu venter der de aarhusianske byrådspolitikere en lang torsdag på rådhuset. Måske allerede natten til fredag kan der foreligge en aftale om kommunens økonomi.

Forløbet op til i dag har været en rodet og uskøn affære, og mange borgere må være efterladt med tvivl om, hvad politikerne egentlig skal forhandle om - derinde på rådhuset.

Det første udspil var bombastisk. Skoledistrikter skulle slås sammen, klasserne fyldes og lederlag skæres væk. Især dette spareudspil satte by og befolkning i bevægelse. Siden blev ideerne taget af bordet – i hvert fald i denne omgang. Siden er der dukket ekstra millioner op og sparebehovet nedsat.

Skal man sige noget positivt om processen, udover at der ofte – og ikke mindst i en stor kommune som Aarhus - kan være gode grunde til at endevende økonomien og overveje relevansen af forskellige prioriteringer, så er det at opleve, at folk stadig kan stå sammen om en sag.

Forældre og børn har i lokalområderne fundet sammen og skabt opmærksomhed om, hvad de opfatter som uhensigtsmæssige besparelser. Der er dannet ring om skoler, indspillet sange og gået daglige protestture mod skolen.

I stort og småt har børn, ældre, ressourcestærke og -svage hver med deres sag forsøgt at råbe de politikere op, der nu sidder med beslutningen: Hvad skal spares væk og hvad skal fredes.

På de følgende sider samler vi op på debatten om kommunens fremtid. Vi glæder os til at høre, hvad politikerne har at sige.