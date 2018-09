Debat: Tvivlsomme forudsætninger for brutale nedskæringer

Budgettet bygger på meget negative forventninger til kommende års økonomiaftaler – tvivlsomme forudsætninger samt en urealistisk pessimisme, som flere nabokommuner ikke deler.

Nedskæringerne begrundes med færre indtægter end udgifter for Aarhus Kommune de næste fire år. Det kan dog gå helt anderledes, når KL og regeringen aftaler kommunernes økonomi.



Med økonomiaftalen for 2019 mellem KL og regeringen fik kommunerne øget deres bloktilskud med 1,2 mia. kr. til øget velfærd, især pga. flere småbørn og gamle over 80 år. Kommunerne kunne også beholde det ”ekstraordinære finansieringstilskud” på 3,5 mia. og fik ekstra 800 mio. til anlæg.

Aftalen for 2019 var klart bedre end regeringens udspil. KL’s forhandlere kunne presse regeringen, fordi Danmarks økonomi er i vækst, og fordi et flertal i Folketinget foretrækker velfærd frem for skattelettelser.

Finansieringstilskuddet gav Aarhus Kommune 89 mio. kr. i 2019. Men nu er kommunen så pessimistisk, at man i budgettet regner med, at tilskuddet bortfalder i 2020 (bilag 3 i budgetmaterialet). Det er en traditionel pessimisme i Aarhus, men det er altså lykkedes KL at fastholde tilskuddet siden 2013. Kommuner som Silkeborg, Horsens og Odder forventer at kommunerne også får pengene fremover. Gør Aarhus det samme, kan man trække nedskæringer for 89 mio. kr. årligt ud af sparekataloget for 2020 og fremefter.

Aarhus fik 47 mio. kr. ekstra til anlæg i 2019 og 100 mio. ekstra til bedre velfærd. I budgettet forudsættes, at de 47 mio. forsvinder igen i 2020, og at beløbet til bedre velfærd ikke sættes op. Kommunen kunne i stedet forudsætte, at de kommende års økonomiaftaler, ligesom i 2019, delvist vil kompensere for kommunernes vækst i antal småbørn og gamle. Det vil give Aarhus Kommune øgede indtægter på ca. 100 mio. i 2020, 200 mio. i 2021 og 300 mio. i 2022.

Danmarks økonomi er i vækst, staten har stigende skatteindtægter, kommunerne tager sig af et stigende antal småbørn og gamle, og et markant flertal i befolkningen – samt i Folketinget – er imod velfærdsbesparelser. På den baggrund er det realistisk, at de kommende års økonomiaftaler som minimum vil give samme vækst i bloktilskud til velfærd som aftalen for 2019.

Hvis det sker, vil det forbedre Aarhus Kommunes økonomi med ca. 189 mio. i 2020, 289 mio. i 2021 og 389 mio. i 2022. Hvis vi hertil forudsætter, at kommunerne i 2020-2022 bevarer samme bloktilskud til anlæg som i 2019, vil det yderligt forbedre Aarhus Kommunes økonomi med 47 mio. årligt. Hermed kan nedskæringsplanen på 241-273 mio. kr. aflyses.

Nedskæringer er et politisk valg. Enhedslisten vil ikke skære i aarhusianernes velfærd, og som forklaret er der heller ikke grund til det.