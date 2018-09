Debat: Voksenhandicap i Aarhus Kommune skraber bunden

Efter en gribende artikel i JP Aarhus forleden, der omhandler forholdene i Voksenhandicap i Aarhus Kommune, vil Socialpædagogerne Østjylland bidrage med nogle bud på årsagssammenhænge imellem økonomi og den virkelighed, der udspiller sig på de enkelte botilbud.

Først og fremmest er det godt, at Aarhus Kommune har lært af sagen – det hilser vi altid velkomment. Det er også godt, at de politikere, der ved mest om området, erkender, at der også er tale om et ressourcespørgsmål.

80 til 90 pct. af udgifterne på voksenhandicapområdet er lønninger, og er der ressourceknaphed, kan der kun spares på det personale, der er tættest på borgeren. Altså det personale, der skal hjælpe, støtte og være med til at sikre en ordentlig livskvalitet for den enkelte borger.

Vi ved, at der er meget stor forskel på de beløb, som kommunerne vælger at bruge på voksne med handicap. I Kommunernes Landsforenings tal ligger Aarhus tæt på sidstepladsen – det er i sig selv skammeligt.

Hvis vi går endnu tættere på og kigger på botilbuddet Vintervej i Aarhus og et sammenligneligt botilbud i Kolding Kommune, nemlig Rytterskolevej, bliver det endnu værre.

På Vintervej er taksten i gennemsnit 1.533 pr. døgn. På Rytterskolevej er taksten 2.187 kr. pr. døgn. Altså en difference på ca. 235.000 kr. pr. borger pr. år på sammenlignelige tilbud.

Med 36 borgere på Vintervej betyder det en difference på 8,4 mio. kr. pr. år. Et helt konkret eksempel på, at Aarhus Kommunes tilbud til voksne med handicap skraber bunden. Og det er bare ét eksempel på et af Aarhus Kommunes botilbud.

De lavere takster betyder, at der er færre ansatte til at hjælpe, støtte og tage sig tid til den enkelte borger. Helt specifikt på Vintervej ville det betyde, at man kunne ansætte 18 fuldtidspædagoger.

Danmarks næststørste kommune vil på alle plan gerne fremstå som topscorer, men det gælder åbenbart alt andet, end den måde vi behandler de svageste i vores samfund på.

Det kan simpelthen ikke være rigtigt.