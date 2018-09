Debat: Der er langt fra en rød numse til kommunernes budget-fikumdik

Hvad betyder det for et grædende barn, at en pædagog ikke kan tage sig af det, fordi pædagogen står alene med for mange børn til at kunne varetage det enkelte individs behov? Alle forældre kender konsekvensen, hvis der ikke er tid.



I Socialstyrelsen har de en regnemodel, der kaldes Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Den sætter fokus de på økonomiske fordele, der kan være ved at investere i sociale indsatser.

Jeg er overbevist om, at effekten af nedskæringskataloget vil være, at vi kan se frem til en enorm regning, når det gennemføres, og et helt skævt samfund i fremtiden. Jeg er overbevist om, at effekten af nedskæringskataloget vil være, at vi kan se frem til en enorm regning, når det gennemføres, og et helt skævt samfund i fremtiden.

Den burde Aarhus Kommune bruge, for at få tal for, hvilken effekt, der er ved at sætte penge af til velfærd, frem for kommunens evindelige nedskæringskataloger.

Hvis vi havde regnemodeller som SØM, ville vi se, at en social investering, ville komme mange gange igen.

Professor James J. Heckman påpeger også, at det er god investering at støtte børnene tidligt. Det giver bedre effekt at forebygge, det er dyrt at rette op senere i livet.

Jeg er derfor også overbevist om, at flere pædagoger på 0-6 års området vil give et massivt afkast.

Et andet studie viser, at fra 25 til 20 elever i en klasse vil give øget læring med 10 pct., og jeg kunne fortsætte.

Vi kunne gå ind i en diskussion om, hvad en eventuel skattestigning ville give, men det er en længere diskussion. Vi kan også diskutere servicerammen. Servicerammen er den ramme kommunernes budgetter under et, ikke må overskride. Den har kommunerne aftalt med Regeringen. Så servicerammen er også politisk besluttet. Vel og mærke af de samme politiske partier som nu skærer ude i kommunerne, bl.a. med den begrundelse, at de ikke må overskride rammen. Jeg synes, vi bliver ført bag lyset!

Jeg siger ikke, at nedskæringskataloget, vil give den modsatte udgift, for det har jeg ikke en regnemodel med eksisterende indbyggede dynamiske effekter til at vise, men jeg er sikker på, at de fleste, der arbejder med mennesker, vil have denne antagelse: en kortsigtet investering, vil give et stort afkast på den lange bane. Borgmester og Byråd er ved at tage kortsigtede beslutninger, som vil vise sig uhensigtsmæssige på den lange bane. Men fair nok, hvis i vil det, så bliver det jo bare tydeligere for alle, hvor de ikke skal sætte deres kryds, ved det kommende folketingsvalg.

Så kære borgmester Jacob Bundsgaard og kære Aarhus Byråd, her er min opfordring:

Mærk lige efter, hvad er det egentlig, det skal til? Får vi det samfund, som du/i ønsker?

Socialdemokratiet er med bag den nye SØM-regnemodel. Den er ikke færdigudviklet endnu, men jeg vil gerne æde min gamle hat, hvis ikke det viser sig, at det kan betale sig at investere i sociale indsatser.

Jeg håber, det kan blive en diskussion frem mod det kommende folketingsvalg, og efter. Med ønsket om en bedre fremtid for vores kommende generationer, ønsker jeg jer god arbejdslyst. Jeg har desværre i skrivende stund en dårlig mavefornemmelse, men det kan jo - heldigvis - ikke måles i et regneark. Så det passer nok ikke.