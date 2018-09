Debat: En rædselssommer i Klostergade-kvarteret

Sommeren har været forfærdelig i kvarteret omkring Klostertorvet.

Hvorfor nu det, når solen har skinnet som aldrig før, og vi har rundet mere end 70 sommerdage? Sommeren satte på mange måder rekord. Det blev der så også sat på Klostertorvet og de tilstødende Klosterport og Klostergade, for aldrig har problemerne og generne fra de socialt udsatte misbrugere været større. Aldrig har der været så meget svineri i Klostergade og på det nyrenoverede hjørneområde Klosterport/Klostergade, aldrig har der været så meget råben, skrigen og høj musik, aldrig så mange knuste flasker på fortov og vej, aldrig så megen frygt og utryghed blandt andre borgere, der bor, arbejder eller blot færdes i området, aldrig så mange tilkald af G4S-vagter og politi og aldrig så megen ynkelighed, hvor misbrugere og syge, hjælpeløse medborgere udstiller deres tilstand i al offentlighed.



Vi, der bor, arbejder eller driver virksomhed i området, havde store forventninger til kommunens betydelige investering i og anlæg af hjørneområdet Klosterport/Klostergade ved byens smukke gamle kloster. Endelig havde kommunen besluttet at rydde op i det morads af cykler, det aldrig fungerende toilet og det generelle svineri, der altid og gennem de seneste 5-10 år har eksisteret der. Samtidig havde kommunen besluttet, at flytte fixerummet fra Kirkens Korshær på hjørnet af Nørre Alle og Klosterport til Nåleparken i Sydhavnen, hvor der også under stor ståhej og fin reception i foråret blev indviet et område med sheltere og andre nyttige faciliteter for byens socialt udsatte og misbrugere. Et sted, hvor de kunne være i fred og ro, og hvor de kunne føle sig trygge, og hvor deres specielle adfærd ikke kunne genere andre end dem selv.

Men i stedet er det blevet en stor skuffelse og frustration over, at kommunen atter en gang har ”fejlinvesteret” og reelt skabt en ny shelterfiasko ved at anbringe en flot rund bænk, som straks blev ”besat” af de socialt udsatte og erklæret for deres område og ingen andres. Hold jer væk, får vi at vide. Nu har de rigtignok fået en fin erstatning for de fjernede busskure, ovenikøbet med eget pissoir, som dog stadig ikke forhindrer, at misbrugerne forretter både tyndt og tykt på vort private areal mellem Klostergade 54 og 56. Vor gårdmand må næsten dagligt fjerne ekskrementer. Det er bare så ulækkert og uacceptabelt.

Det er total mangel på respekt for medborgerne – både de 20 til 30 socialt udsatte misbrugere og de tusindvis af andre borgere, der færdes i Klostertorvet-området dagligt – at kommunen blot lader stå til og lader 20 til 30 socialt udsatte og misbrugere udstille menneskelig deroute så nedværdigende og ynkeligt og samtidig tillader, at de få skaber helt uacceptable gener, frygt og utryghed for de mange.

Når der nu er investeret mange millioner i at forskønne Klostertorvet og omgivelser – og tak for det – og der samtidig er indrettet gode og hensigtsmæssige faciliteter i bl.a. Sydhavnen, ovenikøbet afstemt med, hvad misbrugerne selv har ønsker om, hvorfor henviser kommunen så ikke med fasthed og bestemthed disse medborgere dertil, så de kan få den fred, ro og hjælp, de trænger til og fortjener? Hvorfor erkender kommunen ikke snart, at det ikke er muligt at motivere misbrugerne til at fortrække til Sydhavnen og de andre hellesteder? Hvorfor indfører I ikke, som vi har foreslået og bedt om i over 10 år, det samme ordensreglement for Klostertorvet-området og tilstødende gader, som I indførte, da der var for meget ballade på Strøget? Politiet vil tage imod en sådan hjemmel med kyshånd. De er nemlig også dødtrætte af at blive tilkaldt, uden at de har hjemmel til at ”rydde op”, da de gang på gang oplever, at indsatsen blot fortrænger problemet i under en halv time. Hvis de med kommunens accept kunne henvise de socialt udsatte og misbrugerne til de dyrt indrettede områder, ville politiet også kunne se en mening i galskaben. Nu udtrykker de unge betjente gang på gang den samme frustration, som vi beboere gør.



Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at piben havde en helt anden lyd, hvis 20 til 30 socialt udsatte og misbrugere indtog området ved åen, Strøget eller arealet foran byens rådhus for ikke at nævne foran byrådspolitikernes egne bopæle. Byrådspolitikerne og kommunen ville ikke tøve en halv dag med at få reguleret områderne for socialt udsatte og misbrugere. Hvorfor gør I det så ikke i Klostertorvet-området? Indfør nu et forbud mod indtagelse af spiritus og stoffer i gaderne omkring Klostertorvet og skab derved hjemmel til, at politiet kan henvise de 20 til 30 socialt udsatte og syge misbrugere til ordentlig omsorg og behandling på de dyrt indrettede hellesteder. Det er den eneste måde, der kan genskabes ro og orden i Klostertorvet-området på. Indse det nu.



For os, der gennem 10 til 15 år har måttet tåle disse helt uacceptable forhold, er det uacceptabelt, at kommunen ikke for længst har løst problemet, og det er også helt uacceptabelt, at rådmanden med ansvar for den gruppe, der er årsagen til problemerne og generne, Kristian Würtz, end ikke vil mødes med os og drøfte løsninger.

Jeg ville ønske, at du, Kristian Würtz, var bosat i Klostergade. Så ville problemet for længst være løst, eller også var du flyttet til et fredeligere sted.