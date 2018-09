Debat: Kvalitet i folkeskolen handler ikke om sted

Vi har i Norddjurs Kommune høring om budget og skolestruktur og mange spørger: Hvorfor foreslås overbygningsklasser samlet på Åboulevarden i Grenaa? Hvorfor foreslås overbygningen i Ørum og på Vestre Skole flyttet dertil?

Svaret er dobbelt: for at spare penge og for fortsat at have et godt skoletilbud. De større overbygninger, hvor eleverne samles efter 6. klasse fra børnebyer og byskoler, er en succes i Norddjurs.

Afdelingen på Kattegatskolen samler i dag elever fra Mølle og Toubro. I Auning dannes nye 7. klasser med eleverne derfra og fra Ørsted, Vivild og Allingåbro. Glesborg-elever rykker til Ørum.

Stor respekt for overbygningen i Ørum og på Vestre Skole i Grenaa, som begge gør det godt. Men kvaliteten er ikke bundet på stedet. En større, samlet overbygning i Grenaa med faglig bredde og faglig sparring blandt personalet, et mangfoldigt ungdomsmiljø, en beliggenhed ved UngNorddjurs og nær alle ungdomsuddannelserne kan blive besparelse med kvalitet.

I dag gøres et kæmpe arbejde på skolerne, før de nye 7. klasser samles. 4.-5.-6. klasserne mødes og samarbejder. Samling i en ny og blandet 7. klasse bliver af alle børn og familier mødt med spænding. Den har vist sig som et godt mix på et godt tidspunkt i skoleforløbet.

For en del elever bliver det en længere skolevej til Grenaa med forslaget. Skolebus indgår i forslaget, ligesom skolebus allerede i dag er hverdag for 7.-9. klasse-elever.

Vi ser, at næsten alle elever i Norddjurs i dag følger skiftet til områdets overbygningsskole fra 6. til 7. klasse, uden skift til privatskole eller andre skoler. Det er også tegn på, at samlede overbygninger fungerer.

Fra onsdag ser kommunalbestyrelsen på høringssvarene.