Turen kan anbefales varmt. Malling er hyggeligere end Odder samt andre observationer fra en jomfrurejse med letbanen

Min kone og jeg bestemte, at vi ville køre en tur med Letbanen søndag den 26. august 2018.

Vi ville ”ud og se, men ikke med DSB”. Det var Letbanen i Aarhus Kommune, der måtte testes.

Vi kørte til Lisbjerg Skole, men desværre var der ingen parkeringspladser ved Letbanens endestation, så vi måtte parkere lidt ulovligt i de næsten tre timer turen til Odder og retur ville tage fra kl. 11 til 14. Da vi var kommet tre stoppesteder frem til Klokhøjen, var der så til gengæld rigtig mange parkeringspladser, hvor letbanen krydser Djurslandsmotorvejen.

Der var ikke mange passagerer med fra starten, men fra Universitetshospitalet i Skejby kom der flere og flere passagerer. I starten oplevede vi en anden natur, end vi normalt så i bil i Skejbyområdet. Det blev så ekstra krydret med en helikopter ved sygehuset. – Det var ret stejlt ned ad Nørrebrogade, og det var en fin tur langs med havnen og Dokk1.

Efter Hovedbanegården blev der længere imellem stoppestederne, men vi oplevede en natur, vi normalt ikke bemærker.

Lad det blive til en vane at tage med Aarhus Letbane. Det kan vi varmt anbefale.​

Der var et stort hestestævne ved Vilhelmsborg, og pludselig havde vi passeret Beder og Malling. Letbanevognen var nok halvt fyldt op, og barnevogne var der flere af, men de blokerede for udgang og indgang. Jeg tror ikke, man har gennemtænkt, hvor mange barnevogne, der skal være plads til.

Vi nåede Odder lidt over kl. 12. Vi kunne komme med retur en god halv time senere, men vi havde bestemt at spise lidt frokost i Odder. Men det var svært at finde et spisested der, så det blev til en forfriskning og en lettere ”afrimning” på Jernbanebaren.

Nå, men vi tog så retur kl. 12.40 sammen med endnu flere rejsende. Da vi nåede Malling var vognene fyldt helt op, og barnevognene havde det svært. Set fra Letbanen er Malling faktisk hyggeligere end Odder.

Jeg undrede mig over, at der ikke var kørestole med, men nogle dage senere erfarede jeg, at disse ikke kunne komme fra perronen og ind i letbanevognen. Det skal der virkelig gøres noget ved, for det er fuldkommen urimeligt.

Vi skulle jo tilbage til Lisbjerg Skole og hente vores bil, og turen fra Hovedbanegården langs havnen var spændende på en anden måde med udsigt til Aarhus Ø. Her fandt vi så på, at turen skulle afsluttes med en hotdog på Havnens Perle.

– Alt i alt var det en stor oplevelse, så lad det blive til en vane at tage med Aarhus Letbane. Det kan vi varmt anbefale.