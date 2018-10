Debat: Selvbestaltede prædikanter

Forleden havde Morten Aagaard, korshærspræst, et indlæg under Ordet frit i JP Aarhus. Overskriften lyder:

»Imamer, præster og andre religiøse ledere skal beskyttes.«

Under ét vil jeg kalde nævnte personer åndemanerer, og jeg forstår ikke, hvorfor disse personer skulle kunne forlange nogen særlig beskyttelse ud over den, de i forvejen har, gennem den gældende lovgivning.

I selve indlægget skriver Morten Aagaard bl.a.:

»Man kan ikke blive taxachauffør uden et erhvervskørekort; man kan ikke blive læge uden en medicinsk eksamen; man kan ikke blive kaptajn uden skippereksamen eller jæger uden jagttegn – men man kan godt blive præst eller imam.«

Her mener jeg, at korshærspræsten fuldstændig har misforstået ordenes betydning og vender tingene på hovedet.

Erhvervskørekortet, den medicinske eksamen, skippereksamen osv. er ikke oprettet for at beskytte taxachaufføren, lægen eller skibsføreren, men for at beskytte den almindelige befolkning mod diverse fjolser, der bare ønsker at køre bil, kvaksalvere, der ønsker at udskrive medicin eller behandle et brækket ben osv.

Jeg kan følge korstogspræst Morten Aagaard et stykke afvejen i hans tankegods; det ville være glædeligt, hvis den almindelige befolkning kunne beskyttes mod de oceaner af vrøvl, myter og direkte løgne, som diverse åndemanerer, herunder heksedoktorer, imamer og præster som Morten Aagaard, fremturer med.

Det ville imidlertid kræve en form for kontrol, hvilket kolliderer med min opfattelse af ytringsfriheden.

Alle bør selvfølgelig have lov til at argumentere for deres tro eller meninger, uanset hvor meningsløs eller usammenhængende det kan forekomme i forhold til virkeligheden.

Jeg vil ønske korshærspræst Morten Aagaard god bedring med et oprigtigt håb om, at han vil opnå en bedre forståelse for betydningen af ordene beskytte og kontrol.